Pentagon duyurdu: Rusya, Ukrayna topraklarına 160'tan fazla füze fırlattı







"KİEV'E DAHA DA YAKLAŞTIKLARINA İNANIYORUZ"

Kuzeyden Ukrayna'ya giren Rus güçlerinin ne ölçüde hızlı ilerlediğini bilmediklerini belirten yetkili, "Ama Kiev'e daha da yaklaştıklarına inanıyoruz" dedi.

Yetkili, Rusların Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ne kadar sürede ulaşabileceğine ilişkin soruları da yanıtlamadı.