Çin Tayvan son dakika gerilim! Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? Çin - Tayvan askeri gücü, haritası!

Sabah saatlerinden itibaren Rusya ve Ukrayna savaşı gündeme gelirken Tayvan'dan ilgi çekici açıklama yapıltı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 9 savaş uçağının "Hava Savunma Tanımlama Sahası" ilan edilen bölgeye girdiğini açıkladı. Peki, Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? Çin - Tayvan askeri gücü, haritası nasıl? İşte merak edilenler!

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 9 savaş uçağının "Hava Savunma Tanımlama Sahası" ilan edilen bölgeye girdiğini açıkladı.

Dünyanın Rusya-Ukrayna gerilimiyle sarsıldığı dönemde, Tayvan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 9 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 "J-16" tipi uçağın ve bir Y-8 keşif uçağı 'ihlalde' bulundu.