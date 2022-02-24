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    • Dünya
    • 24.02.2022 17:54
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    • 24.02.2022 18:05
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    Çin Tayvan son dakika gerilim! Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? Çin - Tayvan askeri gücü, haritası!

    Dünya Rusya ve Ukrayna savaşıyla sarsılırken, Tayvan'dan dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 9 savaş uçağının, Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından "Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı?" sorusu gündeme geldi. İşte son dakika gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? Çin ve Tayvan askeri gücü!

    Sabah saatlerinden itibaren Rusya ve Ukrayna savaşı gündeme gelirken Tayvan'dan ilgi çekici açıklama yapıltı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 9 savaş uçağının "Hava Savunma Tanımlama Sahası" ilan edilen bölgeye girdiğini açıkladı. Peki, Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? Çin - Tayvan askeri gücü, haritası nasıl? İşte merak edilenler!

    Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 9 savaş uçağının "Hava Savunma Tanımlama Sahası" ilan edilen bölgeye girdiğini açıkladı.

    Dünyanın Rusya-Ukrayna gerilimiyle sarsıldığı dönemde, Tayvan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

    Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 9 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

    Tayvan Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 "J-16" tipi uçağın ve bir Y-8 keşif uçağı 'ihlalde' bulundu.

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    Haberler Dünya Çin Tayvan son dakika gerilim! Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? Çin - Tayvan askeri gücü, haritası!
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