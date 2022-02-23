Zengin kadınlar dikkat! Tinder Simon yine ortaya çıktı...





Üzerindeki 2 bin 600 dolarlık Gucci ceketiyle Tel Aviv'deki bir araba galerisinde 360 bin dolarlık bir Ferrari'yi incelerken kameralara yakalandı. Yaptığı açıklamada "Ben bir Tinder Dolandırıcısı değilim. Ben sadece Tinder'da bazı kızlarla tanışmak isteyen bekar bir adamdım" ifadelerini kullandı.



Hayut'un dolandırıcılık yöntemi Netflix'te belgesel olarak yayınlanmıştı.