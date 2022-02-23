Son dakika: Ortalık kan gölüne dönecek! Putin 'daha önce görülmemiş' hipersonik füzeleri ateşleyecek

İngiliz The Sun gazetesinde 15 Şubat günü yer alan habere göre adı gizli tutulan Amerika Birleşik Devletleri üst düzey bir istihbarat yetkilisi, Rusya'nın 16 Şubat gecesi Türkiye saatiyle 04.00'te Ukrayna'yı tahrip gücü yüksek silahlarla vurup 200 bin askerle işgal edeceğini söylemişti.

Tüm dünya 16 Şubat'a kilitlenmiş Rusya'nın saldırısını bekliyordu. Ancak günler geçti ve Rusya Devlet Başkanı Putin 21 Şubat günü tek imzayla işi bitirdi!

Tüm dünyanın nefesini keserek izlediği bir saatlik konuşmanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararını imzaladı. Ardından da bağımsızlığını tanıdığı iki bölgeye "Barış Gücü" adı altında iki tabur asker göndererek aylardır Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin istihbarat servislerinden medya aracılığı ile pompalanan sahte istihbaratları çöpe attı.

'İSTİHBARAT' DEDİKLERİ UYDURMALAR

Krizin başlangıcından itibaren ne istihbarat yalanları servis edildi... Batılı medya kuruluşlarında, 23 Kasım 2021 günü ABD'nin, Putin'in karar vermesi durumunda Ukrayna'nın işgali için yapılan hazırlıklara dair istihbarat bilgilerini Avrupalı müttefikleriyle paylaştığı yazılmıştı.

ABD'nin NATO müttefikleriyle paylaştığı istihbarat raporuna göre, Rus birlikleri yaklaşık 100 taktik taburla (potansiyel olarak 100 bin asker) Kırım, Rusya ve Belarus üzerinden Ukrayna'ya geçecekti.





FELAKET SENARYOLARI

6 Aralık 2021 tarihinde Washington Post gazetesinde Rusya'nın 175 bin kişilik askeri güçle Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı yazıldı. Rapora göre Rusya, 2022'nin başlarında birçok cepheden Ukrayna'ya saldırı başlatmayı planlıyordu.

7 Şubat 2022 tarihinde Wall Street Journal ve Washington Post gazetelerinde yer alan Amerikan istihbarat raporlarına göre Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali halinde başkent Kiev'in 48 saatte ele geçirilebileceği, 25-50 bin sivilin ölebileceğini yazdılar. Felaket senaryosu bununla da sınırlı değildi; Washington Post ve New York Times'a konuşan üst düzey Amerikan hükümet temsilcileri, Rusya'nın işgale girişmesi halinde Ukrayna ordusundan 25 bin, Rus ordusundan da 10 bine yakın askerin hayatını kaybedebileceğini söylüyordu.

İNGİLİZLERDEN İŞGAL HARİTASI

Yetmiyor, Rus işgalinin Ukrayna'dan bir sığınmacı akınına yol açabileceğini, 5 milyon insanın, başta Polonya olmak üzere pek çok ülkeye sığınma girişiminde bulunabileceğini söylüyordu.

Yalnız o mu, İngiliz Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "İstihbarat güncellemesi" adı altında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planlarını harita ve grafiklerle paylaşıyordu.

Tüm bu "işgal senaryoları" boş çıktı. Sözde özgür, tarafsız Batı basınında yer alan bu senaryolar; gazetecilik deyimiyle "yazılanların mürekkebi kurumadan" tamamıyla çöp oldu.

Tıpkı Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmeden önce Saddam Hüseyin'in kimyasal kitle imha silah ürettiğine dair yazdıkları yalanlar gibi...

O yalanlar da şimdikiler gibi Amerikan ve İngiliz istihbarat servislerinin uydurmalarından başka bir şey değildi.

Rusya'nın attığı adıma karşı tek yapabildikleri, kınama ve "yaptırım" kararı. Fatura ise Amerika başta, Batılı ülkelerin kışkırtmalarının kurbanı olan Ukrayna'ya çıktı.

Ukrayna krizi Amerika'ya güvenen her ülkeye ve herkese ders niteliğinde.

BATI MEDYASI SAVAŞ APARATI OLDU

BATILI istihbarat örgütlerinin Rusya üzerine yazdığı istihbarat raporları Batılı medya kuruluşları tarafından en küçük teyide ihtiyaç duymadan üst üste yayınlandı.

İngiliz Daily Mail ve The Sun gazeteleri, Amerikan CNN ve Bloomberg gibi yayın organlarının bulunduğu Batı medyası, Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceğini duyurdu. Yalan haberlere en esprili cevap Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'dan geldi; "Lütfen Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın. Tatilimi planlamak istiyorum" dedi. Ukraynalı üst düzey bir yetkili ise "Batı'nın histerisinin" ülkede her ay 2-3 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

BATI'NIN 'YAPTIRIM' SİLAHI!

Ancak Ukrayna'daki kriz Batılıların uydurduğu senaryolara göre değil, Rusya'nın öngörülemeyen ya da öngörülmek istenmeyen planına göre ilerledi. Şimdi Rusya'nın iki tabur asker göndermesini "işgal" olarak yorumlayanlar var. Ancak yaşanan gerçekler, istihbarat raporlarına ve Batı medyasında yayınlanan yalanlara göre ilerlemedi.

Evet, Ukrayna krizi, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı çektiği "yaptırım" silahı ile farklı bir noktaya evrilecek. Ancak bu Rusya'nın alışık olmadığı bir durum değil. Tüm bunlar Batı istihbaratının ürettiği yalanları servis etmekten öteye gitmeyen Batı medyasının savaş aparatı olma özelliğini ortadan kaldırmayacak.