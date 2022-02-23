Putin, Donetsk ve Luhansk’ı tanıdığını ilan etti! Gerilim yine yükseldi: Yaptırım üstüne yaptırım

Dünya, nefesini tuttu Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime odaklandı. Avrupa, ABD ve Türkiye, krizin çözülmesi için her iki tarafa da sağ duyu çağrısı yaptı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin barış görüşmelerini sonlandırdı! Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdı! Ayrıca bölgeye barış gücü yolladı. Rusya'nın üst parlamentosu da kararı onayladı. Tüm dünyadan tepki yağdı!

Putin ise "Eski Sovyet cumhuriyetlerinin egemenliğini destekliyoruz, Ukrayna hariç" diyerek geri adım atmadı. BM Güvenlik Konseyi acil toplandı. Avrupa ise Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını açıkladı! Almanya, Kuzey Akım-2 projesini durdururken İngiltere 5 Rus bankasını yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Biden da, "İki büyük Rus finans şirketine ve Ordu Bankası'na yönelik yaptırım kararı aldık. Batıdan borç alamayacak ve ticaret yapamayacak. İleriki günlerde Rusya'nın elit ailelerine de yaptırım yapacağız" diye konuştu.

MİNSK BİTTİ

Putin, "Donetsk ve Luhansk bölgesinde bir çatışma var. Üzerimize düşen tüm desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı. Minsk Barış Anlaşması'nın da bittiğini söyledi.





NATO'DAN GÖZDAĞI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "100'den fazla jetimiz, 120'den fazla gemimiz alarmda. Müttefiklerimizi, saldırganlıktan korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı. Erdoğan, daha sonra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de görüştü. İkili, Donetsk ve Luhansk krizini ele aldı.

PİYASALAR ALT ÜST!

İKİ ülke arasındaki gerilim, piyasaları da etkiledi. Altın ve döviz fiyatları yükseldi. Petrol de son 7 yılın zirvesine yerleşti. Brent petrolü 94 dolara kadar geldi. Altının ons fiyatı ise bin 907 dolar civarında...

7 ÜLKE DESTEKLİYOR

Rusya'nın kararına şu ülkeler destek verdi: Venezuela, Küba, Nikaragua, Abhazya, Güney Osetya, Yemenli Husiler, Suriye rejimi.

SORUNUN TEMELİ NE?

2013'te Kiev'de iktidara gelen Viktor Yanukoviç AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya aldı.

Halk, Batı ve Rus yanlısı olarak ikiye ayrıldı. Rus yanlısı ayrılıkçıları Donetsk ve Luhansk bölgesinde sözde devletlerini ilan etti.



2013'te Kiev'de iktidara gelen Viktor Yanukoviç AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya aldı. Halk, Batı ve Rus yanlısı olarak ikiye ayrıldı. Rus yanlısı ayrılıkçıları Donetsk ve Luhansk bölgesinde sözde devletlerini ilan etti.