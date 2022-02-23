Donbas nerede, neden önemli? Donbas bölgesi harita: Nüfusu, madenleri...

Rusya-Ukrayna arasında savaş resmen başladı. Dünya bu savaşa kilitlendi. Putin Donbass bölgesinin Rusya'nın tarihi bir parçası olduğunu söyledi. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyacaklarını açıklayan Putin bugün de Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Peki Donbas nerede, neden önemli? Donbas bölgesi haritadaki yeri neresi? Nüfusu kaç? Madenleri var mı?
DONBAS NEREDE?
Donbass Ukrayna'da bir bölgedir. Putin'in tanıdığı Donetsk ve Lugansk Donbas'ta yer alıyor. Rusya'nın sınır bölgesinde yer alan Donbass Ukrayna'nın ağır sanayi merkezlerinden biridir.
Haritadaki yeri şöyle;
Nüfus: 1,131,700 (2005). Şehrin futbol takımı, dünyaca ünlü Shakhtar Donetsk takımıdır.
DONBASS NEDEN ÖNEMLİ?
Geniş kömür yataklarına sahip olan Donbas'ta madencilik ve çelik üretimi önemli gelir kaynakları arasında başı çekiyor.
Bölgenin bir kısmı Kiev'in kontrolü altında, bir kısmı ise Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetiminde.
Ayrılıkçı gruplar Donetsk ve Luhansk'ın tamamı üzerinde hak iddia ediyor ancak halihazırda sadece bölgenin Rusya sınırında kalan yaklaşık 17.000 kilometrekarelik üçte birlik bölümünde etkililer.