Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.02.2022 06:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2022 06:46
    ABONE OL

    Donbas nerede, neden önemli? Donbas bölgesi harita: Nüfusu, madenleri...

    Son dakika haberine göre Donbas'a askeri harekat başladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş resmen başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Donbas'a askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Ukrayna’nın bir çok bölgesine saldırı başladı. Dünyanın yakından takip ettiği Rusya Ukrayna krizinde Donbas'ın önemi ve konumu merak ediliyor. Peki Donbas nerede, neden önemli? Donbas bölgesi haritadaki yeri neresi? Nüfusu kaç? Madenleri var mı? İşte yanıtları...

    Donbas nerede, neden önemli?

    Rusya-Ukrayna arasında savaş resmen başladı. Dünya bu savaşa kilitlendi. Putin Donbass bölgesinin Rusya'nın tarihi bir parçası olduğunu söyledi. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyacaklarını açıklayan Putin bugün de Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Peki Donbas nerede, neden önemli? Donbas bölgesi haritadaki yeri neresi? Nüfusu kaç? Madenleri var mı?

    DONBAS NEREDE?

    Donbass Ukrayna'da bir bölgedir. Putin'in tanıdığı Donetsk ve Lugansk Donbas'ta yer alıyor. Rusya'nın sınır bölgesinde yer alan Donbass Ukrayna'nın ağır sanayi merkezlerinden biridir.

    Haritadaki yeri şöyle;

    Nüfus: 1,131,700 (2005). Şehrin futbol takımı, dünyaca ünlü Shakhtar Donetsk takımıdır.

    DONBASS NEDEN ÖNEMLİ?

    Geniş kömür yataklarına sahip olan Donbas'ta madencilik ve çelik üretimi önemli gelir kaynakları arasında başı çekiyor.

    Bölgenin bir kısmı Kiev'in kontrolü altında, bir kısmı ise Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetiminde.

    Ayrılıkçı gruplar Donetsk ve Luhansk'ın tamamı üzerinde hak iddia ediyor ancak halihazırda sadece bölgenin Rusya sınırında kalan yaklaşık 17.000 kilometrekarelik üçte birlik bölümünde etkililer.

        8 yıla yakın zamandır devam eden sorunlar ve çatışmalar, bölgede yaşayanların hayatına ağır darbe vurdu. Sürekli yüksek tansiyon ve ekonomik problemler nedeniyle 2 milyon civarında insan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Ukraynalı yetkililer çatışmadan kaçanların 200.000 kadarının başkent çevresinde, geri kalanının da Kiev kontrolündeki Donbas topraklarında yaşamlarını sürdürdüğünü belirtiyor.

        Daha önce pek kimsenin ilgisini uyandırmayan Ukrayna'nın bu doğu bölgesi, Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle şu sıralarda dünyanın ilgi odağı haline geldi. Donbass Savaşı ya da Doğu Ukrayna Krizi, Rusya destekli Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında 6 Nisan 2014'ten beri Ukrayna'nın Donbass bölgesinde sürmekte olan savaştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çocuklar sınıfta, anneler iş başında
        Haberler Dünya Donbas nerede, neden önemli? Donbas bölgesi harita: Nüfusu, madenleri...
            SON DAKİKA