Çin emeklilik yaşını 2025'ten itibaren aşamalı olarak artıracak

NÜFUS ARTIŞ HIZINDAKİ DÜŞÜŞ ÇALIŞAN NÜFUSUN PAYINI AZALTIYOR

Doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki farkın 1998'den bu yana yüzde 1'in altında olduğu Çin'de nüfus artış hızı giderek düşüyor. Çin'de 2020 sonunda yapılan 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarına göre, ana kara nüfusu, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken, yıllık ortalama artış binde 5,3 olmuştu. Nüfus artış hızı, önceki 10 yıla göre binde 0,4 azalmıştı.