Ve Putin imzaladı! Rusya ile sözde Donbas yönetimleri arasındaki anlaşmanın madde madde detayları ortaya çıktı

13. madde sözleşme taraflarını, "ulusal azınlıkların kendi topraklarındaki etnik, dilsel, kültürel ve dini kimliklerini korumak ve bu kimlikleri korumak ve geliştirmek için koşullar yaratmakla" ve bireysel ve toplu azınlık haklarını "herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan" güvence altına almakla yükümlü kılıyor.

15 Şubat'ta Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.