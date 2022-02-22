Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.02.2022 21:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2022 21:05
    ABONE OL

    Son dakika: Rusya, Ukrayna'daki tüm diplomatik personellerini geri çekiyor

    Son dakika haberi... Putin'in Luhansk ve Donetsk'i tanıma kararının ardından Rusya, 'tehdit edildikleri' gerekçesiyle Ukrayna'daki tüm diplomatik personellerini tahliye edeceğini açıkladı.

    Rusya, Ukrayna’daki diplomatlarını çekiyor!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geride kalan akşam, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış ve Rus ordusunun, kararın bölgeye konuşlanması emrini vermişti.

    Gelişmelerin ardından birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı.

    RUSYA DA DİPLOMATLARINI ÇEKİYOR
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, açıklamalar sonrası, çok yakın bir zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu.

    Amerika merkezli Associated Press haber ajansı, Rusya'nın kararın gerekçesi olarak, 'tehdit edilmelerini' gösterdiğini duyurdu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
    Haberler Dünya Son dakika: Rusya, Ukrayna'daki tüm diplomatik personellerini geri çekiyor
        SON DAKİKA