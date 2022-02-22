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    • Dünya
    • 22.02.2022 19:30
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    • 22.02.2022 19:57
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    Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'Donbas' açıklaması: "Minsk Barış Anlaşması artık yok

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığı tanımasının ardından tekrar kameralar karşısına geçti. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi'nin Rusya için bir tehdit olduğunu bildiren Putin, "Minsk Barış Anlaşması artık yok" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın askerden arındırılması gerektiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, "Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız" dedi.

    Putin’den ’Donbas’ açıklaması

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a çevrildi.

    PUTIN TALİMAT VERDİ, RUS ORDUSU HAREKETE GEÇTİ
    Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi. Bu kapsamda Rus ordusu Donbas'a girdi.

    "GEREK DUYARSAK ASKERLERİMİZİ KULLANIRIZ"
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Putin'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

    Batı Kiev'i Minsk anlaşmalarına uyması için teşvik etmedi, Rusya Donbas'ı tanımak durumunda bırakıldı.

    Rusya Donetsk ve Luhansk'ı kendi ilan ettikleri sınırlarında anayasal hâkimiyetleriyle birlikte tanıyor, orada bu bölgelerin sınırları var.



    Şayet gerek duyulursa taahhütlerimizi yerine getirir ve askerlerimizi Donbas'ta kullanırız

    DHC ve LHC sınırlarındaki ihtilaflar umuyorum ki diyalog ile çözülecek, bu şu anda mümkün değil ama ilerde olacak

    Umarım Ukrayna ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler farklılıklarını çözebilirler

    Donbas'ta Rus askerlerinin olası kullanımı hakkında eğer gerek olursa zorunluluklarımızı gerçekleştireceğiz.



    "UKRAYNA NATO'DAN FERAGAT ETSİN"
    Ukrayna'nın alabileceği en iyi karar NATO üyeliğinden feragat etmektir

    Rusya Donbas sorununu Minsk anlaşmalarıyla barışçıl müzakerelerle çözmeyi önerdi, fakat bu durum artık bağlayıcılığını yitirdi

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    Haberler Dünya Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'Donbas' açıklaması: "Minsk Barış Anlaşması artık yok
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