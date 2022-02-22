Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'Donbas' açıklaması: "Minsk Barış Anlaşması artık yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a çevrildi.



PUTIN TALİMAT VERDİ, RUS ORDUSU HAREKETE GEÇTİ

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi. Bu kapsamda Rus ordusu Donbas'a girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Batı Kiev'i Minsk anlaşmalarına uyması için teşvik etmedi, Rusya Donbas'ı tanımak durumunda bırakıldı.

Rusya Donetsk ve Luhansk'ı kendi ilan ettikleri sınırlarında anayasal hâkimiyetleriyle birlikte tanıyor, orada bu bölgelerin sınırları var.