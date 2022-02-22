Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'Donbas' açıklaması: "Minsk Barış Anlaşması artık yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a çevrildi.
PUTIN TALİMAT VERDİ, RUS ORDUSU HAREKETE GEÇTİ
Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi. Bu kapsamda Rus ordusu Donbas'a girdi.
"GEREK DUYARSAK ASKERLERİMİZİ KULLANIRIZ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Putin'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
Batı Kiev'i Minsk anlaşmalarına uyması için teşvik etmedi, Rusya Donbas'ı tanımak durumunda bırakıldı.
Rusya Donetsk ve Luhansk'ı kendi ilan ettikleri sınırlarında anayasal hâkimiyetleriyle birlikte tanıyor, orada bu bölgelerin sınırları var.
Şayet gerek duyulursa taahhütlerimizi yerine getirir ve askerlerimizi Donbas'ta kullanırız
DHC ve LHC sınırlarındaki ihtilaflar umuyorum ki diyalog ile çözülecek, bu şu anda mümkün değil ama ilerde olacak
Umarım Ukrayna ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler farklılıklarını çözebilirler
Donbas'ta Rus askerlerinin olası kullanımı hakkında eğer gerek olursa zorunluluklarımızı gerçekleştireceğiz.