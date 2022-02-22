Rusya Donetsk'i tanırsa ne olur? 3. dünya savaşı mı çıkıyor? Rusya Ukrayna krizi son durum

Rusya - Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye dahil bir çok ülkenin gözü Rusya - Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte. Putin, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk'ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı. Putin'in imzaladığı kararnamede, "Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" ifadelerine yer verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kuracak. Putin Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Rusya Donetsk'i tanırsa ne olur? 3. dünya savaşı mı çıkıyor? soruları gündeme geldi. İşte Rusya Ukrayna krizinde son durum...
Ukrayna haftalardır 190 bin askerle kuşatma altında. Putin, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıdı. Kararını canlı yayınında duyuran Putin, ayrıca Donbas'a Rus askerleri gönderdi. Tüm dünyada yakından takip edilen Rusya Ukrayna krizi son durum şöyle...
Putin'in imzaladığı kararnameden sonra Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Luhansk Halk Cumhuriyeti Leonid Paseçnik'te kararnameler imzaladı. Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk'a barışı koruma birliği göndermesine olanak tanıyan kararnameleri imzalayan ayrılıkçıların liderleri aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür mesajları gönderdi.
UKRAYNA KRİZİ GÖRÜŞÜLDÜ
ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Macron ve Scholz ile Ukrayna'da artan gerilimi ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk bölgelerini 'bağımsız' olarak tanımasını kınamaktadır." ifadesine yer verilerek, liderlerin gelecekte atacakları adımlar konusunda koordinasyonu sürdüreceğinin altı çizildi.
TİCARİ FAALİYETLERİ YASAKLADI
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü zedelemek için yürüttüğü faaliyetlere karşılık belirli kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve belirli işlerin yasaklanması" başlıklı bir kararname imzaladı.
Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Donesk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.
Ayrıca kararname kapsamında bu bölgelerde faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere de yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.