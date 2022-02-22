Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.02.2022 08:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2022 08:42
    ABONE OL

    Rusya Donetsk'i tanırsa ne olur? 3. dünya savaşı mı çıkıyor? Rusya Ukrayna krizi son durum

    Dünya Rusya - Ukrayna krizine odaklandı. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'ten beklenen açıklama geldi. Halka sesleniş konuşması yapan Putin "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıdı. Peki bu ne demek oluyor? Rusya Donetsk'i tanırsa ne olur? 3. dünya savaşı mı çıkıyor? İşte Rusya Ukrayna krizi son durum...

    Rusya Donetsk’i tanıdı şimdi ne olacak?

    Rusya - Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye dahil bir çok ülkenin gözü Rusya - Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte. Putin, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk'ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı. Putin'in imzaladığı kararnamede, "Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" ifadelerine yer verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kuracak. Putin Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Rusya Donetsk'i tanırsa ne olur? 3. dünya savaşı mı çıkıyor? soruları gündeme geldi. İşte Rusya Ukrayna krizinde son durum...

    Ukrayna haftalardır 190 bin askerle kuşatma altında. Putin, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıdı. Kararını canlı yayınında duyuran Putin, ayrıca Donbas'a Rus askerleri gönderdi. Tüm dünyada yakından takip edilen Rusya Ukrayna krizi son durum şöyle...

    Putin'in imzaladığı kararnameden sonra Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Luhansk Halk Cumhuriyeti Leonid Paseçnik'te kararnameler imzaladı. Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk'a barışı koruma birliği göndermesine olanak tanıyan kararnameleri imzalayan ayrılıkçıların liderleri aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür mesajları gönderdi.

    UKRAYNA KRİZİ GÖRÜŞÜLDÜ

    ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Macron ve Scholz ile Ukrayna'da artan gerilimi ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk bölgelerini 'bağımsız' olarak tanımasını kınamaktadır." ifadesine yer verilerek, liderlerin gelecekte atacakları adımlar konusunda koordinasyonu sürdüreceğinin altı çizildi.

    TİCARİ FAALİYETLERİ YASAKLADI

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı.

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü zedelemek için yürüttüğü faaliyetlere karşılık belirli kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve belirli işlerin yasaklanması" başlıklı bir kararname imzaladı.

    Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Donesk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.

    Ayrıca kararname kapsamında bu bölgelerde faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere de yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

        ACİL TOPLANACAK

        İngiltere'de kabine Ukrayna'daki son durumu ve önemli yaptırım paketi dahil Rusya'ya verilecek yanıtı ele almak üzere acil toplanacak.

        Başbakanlık Konutu 10 Numara, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele almak ve derhal uygulamaya konacak önemli bir yaptırım paketinin kabul edilmesi dahil, İngiltere'nin Rusya'ya yanıtını koordine etmek için TSİ 09.30'da düzenlenecek Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başkanlık yapacağını bildirdi.

        - "İNGİLTERE, RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR UYGULAYACAK"

        İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceklerini belirtmişti.

        Truss, "Yarın, uluslararası hukuk ihlallerine ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağız." ifadesini kullanmıştı.

        İNGİLTERE BAŞKABAKI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

        İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve çevresinde kötüleşen durumu ele almak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile telefonda görüştü.

        Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Johnson'ın, bölgedeki son gelişmelerle ilgili ciddi endişesini dile getirdiği ve Zelenskiy'e ilerleyen saatlerde ve günlerde bir işgalin gerçek bir olasılık olduğuna inandığını söylediği bildirildi.

        Açıklamada, Johnson'ın, Kremlin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını şiddetle kınadığı ve bu adımın, Minsk anlaşmalarını ve sürecini işlevsiz hale getirdiğini söylediği aktarıldı.

        - İNGİLTERE, UKRAYNA'YA DAHA FAZLA SAVUNMA DESTEĞİ GÖNDEREBİLİR

        İngiltere'nin konuyu ilerleyen günlerde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) gündeme getireceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Başbakan Johnson, Zelenskiy'e, İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal eden suç ortaklarını hedef alan yaptırımlar hazırladığını ve bu önlemlerin bugün (22 Şubat'ta) yürürlüğe gireceğini söyledi. Johnson ayrıca, Ukrayna hükümetinin talebi üzerine Ukrayna'ya daha fazla savunma desteği göndermeyi araştıracağını dile getirdi."

        Açıklamada, liderlerin, bir işgal durumunda Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesi gerektiği, ancak mümkün olan son saniyeye kadar diplomatik bir çözüm aramaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştığı belirtilerek, "Johnson, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in eylemleri ne olursa olsun, İngiltere'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği tam destekte kararlı olacağını söyledi." denildi.

            KINAMA GELDİ

            Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleri resmen tanıma kararı sert bir şekilde kınandı.

            AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın dönem başkanlığını üstlenen Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, AGİT Sekreteri Helga Schmid, AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkanı Margareta Cederfelt ve AGİT Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreteri Roberto Montella'nın ortak açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı.

            Açıklamada, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı sert bir şekilde kınanırken, "Bu adım, uluslararası hukukun ve temel AGİT ilkelerinin ihlalidir ve Minsk anlaşmalarına aykırıdır." görüşü paylaşıldı.

            AGİT üyesi bütün ülkeler gibi Rusya'nın da başkalarının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme taahhüdünde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Rusya'yı bu kararı derhal geri almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

            Açıklamada Rusya'nın bu tanıma kararının gerilimi daha da fazla körükleyeceği gibi bu bölgelerde yaşayan halkları ülkenin geri kalanından yani Ukrayna'dan koparacağı kaydedildi.

            ABD, UKRAYNA'DAKİ DİPLOMATİK PERSONELİNİ GEÇİCİ OLARAK POLONYA'YA ÇEKTİ

            ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusu konusunda adım atması üzerine daha önce başkent Kiev'den Liyv kentine çektikleri ABD diplomatlarını geçici süreliğine Polonya'ya çektiklerini açıkladı.

            Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik nedeniyle şu anda Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personeli geceyi Polonya'da geçirecek. Personelimiz, Ukrayna'daki diplomatik çalışmalarına devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sağlamak için düzenli olarak geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

            ABD'nin Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığına işaret eden Blinken, ABD vatandaşlarına Ukrayna'dan derhal ayrılmaları yönündeki tavsiyelerini yinelediklerini belirtti.

            Blinken, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülke genelinde öngörülemez olmaya devam ediyor ve kötüleşebilir. Herhangi bir Rus askeri operasyonunun sivil hava taşımacılığı ciddi şekilde kısıtlama olasılığı çok yüksek. Rus birlikleri, işgal planlarına benzer bir şekilde sınıra yaklaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus birliklerine Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine konuşlanma emri verdiğini kaydeden Blinken "Ukrayna'dan derhal ayrılma tavsiyemize rağmen bu bölgelerde kalmayı seçen ABD vatandaşları, dikkatli ve çevrelerine karşı tetikte olmalıdır. Bir saldırı durumunda, ABD vatandaşları sığınaklara sığınmalı ve ne zaman hareket etmenin güvenli olduğu konusunda büyük haber kuruluşlarını izlemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

                AVUSTRALYA BAŞBAKANI MORRİSON, RUSYA'NIN UKRAYNA'DAN "KOŞULSUZ" GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

                Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına karşı çıkan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir." dedi.

                Başbakan Morrison, Tazmanya eyaletinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına tepki gösterdi.

                Rusya'nın aldığı kararı "Kabul edilemez, sebepsiz ve haksız" olarak tanımlayan Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir." diye konuştu.

                Alınan kararın Rusya ve Rusya'yı destekleyen ülkelere zarar vereceğini dile getiren Morrison, "Barış gücü olduklarına dair söylemleri saçmalık. Onlar Ukrayna'nın egemen topraklarına girdiler. Diğer ülkeler Rusya'ya güçlü ve şiddetli yaptırımlar uyguladığı anda bizde sağlam adımlarla ve aynı hızla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

                Putin, yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiçbir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

                Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
                Haberler Dünya Rusya Donetsk'i tanırsa ne olur? 3. dünya savaşı mı çıkıyor? Rusya Ukrayna krizi son durum
                    SON DAKİKA