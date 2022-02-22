Putin'in işgal gibi kararı tüm dünyada manşetlerde: "Putin, dünyanın zamanda geriye yolculuk yapmasını istiyor"

The Wall Street Journal

ABD'nin The Wall Street Journal gazetesi, "Putin, Ukrayna'daki ayrılık bölgelerine asker gönderme emri verdi" manşetini attı ve Putin'in Batı ile gerilimi artırdığını yazdı. Putin'in Rus birliklerine Ukrayna'nın iki ayrı bölgesine girmesi emrini verdiğinin ifade edildiği haberde, bunun Doğu Avrupa'nın gelecekteki güvenliği konusunda Batı ile müzakereleri baltalayacak bir hareket olduğu vurgulandı.

Daily Mail

Putin'in 'barışı koruma görevi' için Ukrayna'ya asker göndermesi sonrasında Donetsk'te tankların ilerlediği görülüyor. Ancak Batı, Kiev için yaptırımlar ve daha fazla silahla karşılık vermeye hazırlanırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün acil bir Kobra toplantısı düzenleyecek. Daily Mail gazetesinin manşetinde, Putin'in onları bağımsız devletler olarak tanımasından sadece birkaç saat sonra, doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinden birinin başkenti olan Donetsk'te tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın hareket ettiği bilgisi yer aldı. Haberde, bir görgü tanığının, Ukrayna'ya girme emri vermesinin ardından bugün erken saatlerde, şehirde alışılmadık derecede büyük askeri teçhizat gördüğü ifade edildi.

The Australian

Avustralya'nın The Australian gazetesi, "Putin tetiği çekti" manşetiyle verdiği haberinde, "Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk merkezlerine barış gücü olarak Rus askerleri göndermek Ukrayna'nın işgali anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Corriere della Sera

İtalyan gazetesi Corriere della Sera, "Putin, Rus ordusunu Ukrayna'ya gönderdi" manşetini attı. Haberde, "Rusya Devlet Başkanı, Donbass'ın bağımsızlığını tanıdıktan sonra, 21 Şubat Pazartesi akşamı ordusuna "barışı garanti etmek" için topraklarına girmesini emretti." ifadelerine yer verildi.