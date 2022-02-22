Putin'in işgal gibi kararı tüm dünyada manşetlerde: "Putin, dünyanın zamanda geriye yolculuk yapmasını istiyor"

Son dakika haberi... Rusya lideri Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldı ve orduya 'barışın korunması' talimatını verdi. Bu adımın ardından ülkelerin tepkileri peş peşe geldi. Dünyada yankı bulan karar üzerine üzerine BMGK acil oturumla toplandı. Putin'in bölgeyi ateşe atan kararı dünya basınında geniş yankı buldu. İşte dünyada Putin manşetleri...
Financial Times
ABD'nin Financial Times gazetesinde yer alan haberde ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Ukrayna'daki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme emri verdiği ifade edildi. Haberde, ABD'li üst düzey bir yetkilinin Putin'in konuşmasının Ukrayna işgalini haklı çıkarma çabasının bir parçası olduğunu söylediği yer aldı.
Haaretz
İsrail'in Haaretz gazetesi, Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdıktan sonra Ukrayna'dan ayrılmaları için emir verdi ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca ABD ve Avrupa Birliği'nin tepkilerine yer verildi ve Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması nedeniyle yaptırım uygulayacakları ifade edildi. Haaretz'te konuyla ilgili bir diğer haberde, İsrailli yetkililerin Biden'ın tarafında olacakları ifade edildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 'geleneksel olarak Amerikalılarla birlikte hareket etmemize rağmen' İsrail'in Rusya ile krize yaklaşımında daha temkinli olması gerektiğini söylediği ifade edildi.