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    • Dünya
    • 22.02.2022 09:13
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    • 22.02.2022 09:16
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    Putin'in işgal gibi kararı tüm dünyada manşetlerde: "Putin, dünyanın zamanda geriye yolculuk yapmasını istiyor"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanıyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgeye barış gücü göndermeye karar verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Korkmuyoruz" açıklamasında bulunurken, BM Güvenlik Konseyi ise acil toplandı. Bu sabah, dünyanın dört bir yanında yayınlanan gazetelerde, Putin'in kararı manşetlere taşındı. Financial Times, Haaretz, Washington Post, New York Times, Daily Mail ve dünyanın önde gelen diğer gazeteleri Putin'in kararını nasıl gördü? İşte detaylar.

    Putin zamanda yolculuk yapmasını istiyor

    Son dakika haberi... Rusya lideri Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldı ve orduya 'barışın korunması' talimatını verdi. Bu adımın ardından ülkelerin tepkileri peş peşe geldi. Dünyada yankı bulan karar üzerine üzerine BMGK acil oturumla toplandı. Putin'in bölgeyi ateşe atan kararı dünya basınında geniş yankı buldu. İşte dünyada Putin manşetleri...

    Financial Times
    ABD'nin Financial Times gazetesinde yer alan haberde ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Ukrayna'daki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme emri verdiği ifade edildi. Haberde, ABD'li üst düzey bir yetkilinin Putin'in konuşmasının Ukrayna işgalini haklı çıkarma çabasının bir parçası olduğunu söylediği yer aldı.

    Haaretz
    İsrail'in Haaretz gazetesi, Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdıktan sonra Ukrayna'dan ayrılmaları için emir verdi ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca ABD ve Avrupa Birliği'nin tepkilerine yer verildi ve Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması nedeniyle yaptırım uygulayacakları ifade edildi. Haaretz'te konuyla ilgili bir diğer haberde, İsrailli yetkililerin Biden'ın tarafında olacakları ifade edildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 'geleneksel olarak Amerikalılarla birlikte hareket etmemize rağmen' İsrail'in Rusya ile krize yaklaşımında daha temkinli olması gerektiğini söylediği ifade edildi.

        Washington Post
        ABD merkezli Washington Post gazetesi, "Putin, Moskova destekli iki ayrılıkçı bölgeyi resmen tanıdıktan sonra doğu Ukrayna'ya asker gönderdi" manşetini attı. Ayrıca haberde Rusya Devlet Başkanı'nın bu eyleminin tam ölçekli savaşı tetiklediği ve krizi tırmandırdığı ifade edildi.

        New York Times
        "Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerine asker gönderme emri Birleşmiş Milletler'ce kınandı" başlığını atan ABD'nin New York Times gazetesinin haberinde, "Putin, daha geniş bir askeri harekat olasılığını ima etti ve tüm Ukrayna'nın "'Rusya tarafından yaratılmış' bir ülke olduğunu iddia etti" ifadelerine yer verildi. ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'in sözlerinin yer aldığı haberde şu ifadeler vurgulandı: "Putin, dünyanın zamanda geriye yolculuk yapmasını istiyor. Birleşmiş Milletler'den önceki bir zamana... İmparatorlukların dünyayı yönettiği bir zamana... Ama dünyanın geri kalanı ilerledi. 1919 değil, 2022'deyiz."

        The Wall Street Journal
        ABD'nin The Wall Street Journal gazetesi, "Putin, Ukrayna'daki ayrılık bölgelerine asker gönderme emri verdi" manşetini attı ve Putin'in Batı ile gerilimi artırdığını yazdı. Putin'in Rus birliklerine Ukrayna'nın iki ayrı bölgesine girmesi emrini verdiğinin ifade edildiği haberde, bunun Doğu Avrupa'nın gelecekteki güvenliği konusunda Batı ile müzakereleri baltalayacak bir hareket olduğu vurgulandı.

        Daily Mail
        Putin'in 'barışı koruma görevi' için Ukrayna'ya asker göndermesi sonrasında Donetsk'te tankların ilerlediği görülüyor. Ancak Batı, Kiev için yaptırımlar ve daha fazla silahla karşılık vermeye hazırlanırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün acil bir Kobra toplantısı düzenleyecek. Daily Mail gazetesinin manşetinde, Putin'in onları bağımsız devletler olarak tanımasından sadece birkaç saat sonra, doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinden birinin başkenti olan Donetsk'te tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın hareket ettiği bilgisi yer aldı. Haberde, bir görgü tanığının, Ukrayna'ya girme emri vermesinin ardından bugün erken saatlerde, şehirde alışılmadık derecede büyük askeri teçhizat gördüğü ifade edildi.

        The Australian
        Avustralya'nın The Australian gazetesi, "Putin tetiği çekti" manşetiyle verdiği haberinde, "Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk merkezlerine barış gücü olarak Rus askerleri göndermek Ukrayna'nın işgali anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

        Corriere della Sera
        İtalyan gazetesi Corriere della Sera, "Putin, Rus ordusunu Ukrayna'ya gönderdi" manşetini attı. Haberde, "Rusya Devlet Başkanı, Donbass'ın bağımsızlığını tanıdıktan sonra, 21 Şubat Pazartesi akşamı ordusuna "barışı garanti etmek" için topraklarına girmesini emretti." ifadelerine yer verildi.

        İzvestiya
        Rusya'da hükümetin sözcülüğünü yapan İzvestiya gazetesi, 'Tanıma güçtür: Donbas'ın bağımsızlığı için Moskova'nın verdiği destekte ne değişecek' başlıklı haberinde Putin'in kararının bölgeyi ve dünyayı nasıl değiştireceğini bir zafer havasında anlattı.

        Pravda Komsomolskaya
        Rus Pravda Komsomolskaya gazetesi, "Rusya Donbas cumhuriyetlerini tanıdı, Vladimir Putin'in konuşmasındaki ana mesajlar' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Gazete, "Rusya lideri tarihi bir karar verdi, Kiev'i gerçek bir kamulaştırmayla tehdit etti" dedi.
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