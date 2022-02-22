İsviçre bankası Credit Suisse'te büyük bir şok! Müşterilerine ait bilgiler deşifre oldu

Müşterilerine ait bilgileri büyük bir sır olarak saklamakla bilinen İsviçre'nin köklü bankası Credit Suisse'te büyük bir şok yaşandı. Kimliğini açıklamayan bir kişi, toplamda 100 milyar dolardan fazla bir paraya denk gelen 18 binden fazla banka hesabına ilişkin verileri Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırdı.