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    İsviçre bankası Credit Suisse'te büyük bir şok! Müşterilerine ait bilgiler deşifre oldu

    Müşterilerine ait bilgileri büyük bir sır olarak saklamakla bilinen İsviçre'nin köklü bankası Credit Suisse'te büyük bir şok yaşandı. İsviçre bankasında milyar dolarları olan devlet başkanları, iş insanları ve generallerin kimlikleri deşifre edildi.

    Açık hesap!

    Müşterilerine ait bilgileri büyük bir sır olarak saklamakla bilinen İsviçre'nin köklü bankası Credit Suisse'te büyük bir şok yaşandı. Kimliğini açıklamayan bir kişi, toplamda 100 milyar dolardan fazla bir paraya denk gelen 18 binden fazla banka hesabına ilişkin verileri Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırdı.



    39 ülkede 48 medya kuruluşundan 163 gazeteci, aylarca banka hesap bilgilerini taradı. İncelemede, hesap sahipleri arasında, devlet başkanları, yolsuzlukla suçlanan hükümet yetkilileri ve mafya babalarının da olduğu ortaya çıktı.



    İŞTE MİLYON DOLARLARI OLANLARDAN BAZILARI
    Ürdün Kralı II. Abdullah.



        Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in iki oğlu.



        Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman'ın oğulları.



        Venezuelalı hükümet yetkilileri.
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                Haberler Dünya İsviçre bankası Credit Suisse'te büyük bir şok! Müşterilerine ait bilgiler deşifre oldu
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