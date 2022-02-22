İsviçre bankası Credit Suisse'te büyük bir şok! Müşterilerine ait bilgiler deşifre oldu

Müşterilerine ait bilgileri büyük bir sır olarak saklamakla bilinen İsviçre'nin köklü bankası Credit Suisse'te büyük bir şok yaşandı. Kimliğini açıklamayan bir kişi, toplamda 100 milyar dolardan fazla bir paraya denk gelen 18 binden fazla banka hesabına ilişkin verileri Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırdı.
39 ülkede 48 medya kuruluşundan 163 gazeteci, aylarca banka hesap bilgilerini taradı. İncelemede, hesap sahipleri arasında, devlet başkanları, yolsuzlukla suçlanan hükümet yetkilileri ve mafya babalarının da olduğu ortaya çıktı.
İŞTE MİLYON DOLARLARI OLANLARDAN BAZILARI
Ürdün Kralı II. Abdullah.