İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna krizi! Putin resmen duyurdu: Donbas'a askeri operasyon başladı

İşte dünyayı kilitleyen krizden dakika dakika tüm gelişmeler;





06.33 Biden: "(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu) Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir."



06.14: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.





06.06: Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.



06.01: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Perşembe sabahı televizyonda yayınlanan bir konuşmada Putin, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.





ACİL TOPLANMA KARARI

04.13 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan yardım istemesi sonrası Ukrayna'nın çağrısı üzerine tekrar acil toplanma kararı aldı.



BM GÜVENLİK KONSEYİ TEKRAR TOPLANIYOR

BM Güvenlik Konseyi, şu anda New York'ta bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın talebi üzerine bugün New York saatiyle 21.30'da tekrar toplanacağını duyurdu.

Dönem başkanlığını Rusya'nın yürüttüğü BM Güvenlik Konseyi'nin, Ukrayna'nın Daimi Büyükelçisinin 28 Şubat 2014 tarihinde Konsey Başkanına ilettiği mektuba atfen gerçekleşeceği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı basın açıklamasında, iki ayrılıkçı bölgenin yönetimlerinin bir telgraf yoluyla Devlet Başkanı Putin'den destek talep ettiğini söylemişti.

Peskov, "İki yönetim Rus cumhurbaşkanından Ukrayna silahlı kuvvetlerinin saldırganlığını püskürtmesine yardım etmesini istedi." ifadesini kullanmıştı.

Pazartesi akşamı Putin, Rusya'nın Moskova yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Ukrayna'dan bağımsızlığını resmen tanıdığını ve askeri güçlere bölgede "barışı koruma" emri verdiğini duyurmuş, salı günü Rus parlamentosu ülke dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.



02.14 Franasa Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da bulunan vatandaşlarımız derhal ülkeyi terk etsin açıklamasında bulundu.



02.03 Reuters Rusya'nın saldırıyı onayladığını ve Zelenskiy'nin "Putin'i aradım ama cevap vermedi" açıklamasında bulunduğunu söyledi.



00.45 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceklerini ancak Başkan Joe Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini açıkladı.

00.35 Pentagon tarafından yapılan açıklamada "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse çok fazla kan akar" ifadelerine yer verildi.

00.25 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.

23 ŞUBAT 2022

23.55 Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi. Rus birlikleri Donbas'a ilerliyor.

Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.

22.55 Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti.

22.08 ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.



20.43 Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, ABD ordusu elindeki bilgiyi güncelledi. Gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rusya'nın Belarus'ta ve Ukrayna çevresinde konuşlandırdığı kuvvetlerin saldırı için "olabildiğince hazır" pozisyona geçtiğini açıkladı.

"KUVVETLERİNİN YÜZDE 80'i HER AN GİRMEYE HAZIR"

Üst düzey yetkili, Rus güçlerinin henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğini teyit edemeyeceğini dile getirdi. Yetkili, "Kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ileri konum olarak kabul ettiğimiz pozisyonda olduğunu ve her an girmeye hazır olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Rusya'nın topyekün bir işgal için harekete geçmesini bekledikleri gücün yüzde 100'ünü hazır hale getirdiğini belirten yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seyir füzelerinden balistik füzelere, zırhlı ve kara birliklerinden özel kuvvetlere Karadeniz'de konuşlu deniz unsurlarına kadar her türlü kabiliyeti işgale katılmak üzere hazır hale getirmesinden endişe duyduklarını aktardı.

"KARADENİZ VE AKDENİZ'DEKİ DONANMA VARLIKLARINI ARTIRDILAR"

Yetkili, "Karadeniz'de ve Akdeniz'deki donanma varlıklarını kesinlikle artırdılar. Akdeniz'de, Karadeniz'de olduğundan daha az. Ve eğer Ukrayna'yı işgal etmeyi planlıyorsanız ve bu işgali etkili bir şekilde yürütebilmek için o ülkeyi kuşatıyorsanız, o zaman açıkçası Karadeniz ve Karadeniz'deki kuvvetler sizin için sadece karaya asker çıkarmak için değil aynı zamanda uzun menzilli atışlar açısından da önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin yorum yapan yetkili, "Türkiye, Sayın Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını ilan etmesine karşı oldukça sert çıktı ve Türkiye'den memnuniyetle karşılanan bir açıklamaydı bu." dedi.

20.03 Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım paketini kabul etti.

YAPTIRIM PAKETLERİ RESMEN ONAYLANDI

AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan yeni yaptırım paketini resmen onayladıklarını açıkladı.

Buna göre, ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir uygulanacak.

Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını istikrarsızlığa uğratan veya tehdit eden, Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlarda fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi olacak.

Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek. Kişi ve kurumların mal varlıkları dondurulacak ve bunlara fon sağlanması yasaklanacak.

Donetsk ve Luhansk'ın Ukrayna hükümeti kontrolü dışındaki bölgeleriyle ekonomik ilişkiler de kısıtlanacak.

Ayrılıkçı bölgelerden mallara ithalat yasağı uygulanacak. Belirli ekonomik sektörlere yönelik ticaret ve yatırımlar sınırlandırılacak. Turizm hizmetlerinin sağlanması yasaklanacak. Çeşitli ürün ve teknolojilere ihracat yasağı getirilecek.

Rusya'ya karşı finansal kısıtlamalar da yürürlüğe konacak. Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklanacak.

Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlanacak.

AB ayrıca, ihtiyaç halinde daha geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik yaptırımları hızla uygulamaya koyacak.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararı almıştı.

Öte yandan, AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

18.18 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba BM'de açıklama yaptı.Kuleba, "Putin durmayacak gibi görünüyor. Rusya'yı durdurmalıyız" dedi. Rusya Ukraynalıların kimliğini yok etmeye çalışıyor.

18.17 AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

16.13 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, gerilime ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy, "Yaptırımların baskısının devamını görmek istiyoruz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Avrupa ve NATO'nun çabalarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



16.11: Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, yaptırımlarla kendi çıkarlarına zarar verdiğini açıkladı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların hassas ve ağırlaştırılmış şekilde, güçlü bir karşılık bulacağı aktarıldı.



15.25: Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın diplomatik personelini Ukrayna'dan tahliye etmeye başladığını belirtti. Öte yandan Rusya, Kiev'deki bayrağını indirdi.



14.45: Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizi ile ilgili bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

14.40: Rus yanlısı ayrılıkçı lider yerel halk ve yetkililerin askerlik kaydı yaptırdığını açıkladı ve "Kazanacağız. 'Büyük Rusya'nın yardımıyla zafere ulaşacağız" diye konuştu.

14.08: Bir AB diplomatı, AB Büyükelçileri'nin Rusya'ya uygulanacak yaptırımları kabul ettiği bilgisini paylaştı.



13.10: Ukrayna'da 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna yeni bir karar aldı. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov yaptığı açıklamada, "Donetsk ve Lugansk hariç tüm Ukrayna genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir. Bu karar hayatımızı radikal manada etkilemeyecek. Sokağa çıkma yasağı duruma göre gereken bölgelerde ilan edilebilir. Askeri yönetim kararı almamızı gerektirecek bir durum yok. OHAL 30 gün boyunca devam edecek, gerektiği takdirde uzatılacak. Ayrıca 36 bin yedek asker göreve çağırıldı" ifadelerini kullandı.

12.50: Ukrayna Parlamentosu onayladı. Sivillere silah taşıma izni verildi.

11.30: Ukrayna, Rusya'da bulunan vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

10.59: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 18-60 yaş arasındaki yedek askerlerin maksimum 1 yıl sürecek hizmet için göreve çağırdı.

10.20 : Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik ilerleyişi sonrası Vladimir Putin ile Joe Biden arasında planlanan zirvenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Perşembe günü için planlanan görüşmeyi iptal etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, planlan zirvenin iptaline ilişkin olarak, "Hiçbir zaman tam olarak diplomasi kapısını kapatmayacaklarını ama mevcut durumda bir görüşmenin kesinlikle gerçekleşmeyeceğini" söyledi.

Psaki, görüşme masasına dönme şartı olarak da gerilimin düşürülmesini işaret etti.

Jen Psaki, gerilimin düşürülmesini nasıl tanımlıyorsunuz sorusuna da "Bunun anlamı birliklerin yer değiştirmesi. Bunun anlamı, günlük olarak gerçekleştiğini gördüğümüz (askeri) adımlardan geri dönülmesi" dedi.

ABD'nin istihbarat verilerine göre, Ukrayna sınırındaki bölgelere, 150 bin kadar Rus askeri konuşlandırılmış durumda.