İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Boris Rotenberg mesleği ne, serveti ne kadar? Boris Rotenberg kimdir, kaç yaşında?

BORİS ROTENBERG KİMDİR?

Boris Romanovich Rotenberg bir Rus iş adamı ve oligark. Rusya'daki en büyük gaz boru hatları ve elektrik enerjisi tedarik hatları inşaat şirketi olan SGM (StroyGazMontazh) grubunun (kardeşi Arkady Rotenberg ile birlikte) ortak sahibidir. Forbes tarafından 2016 yılında 1,07 milyar dolarlık net değeriyle Rusya'nın en zengin 69. kişisi olarak listelendi.Başkan Vladimir Putin'in yakın bir sırdaşı olarak kabul edilir.

Rotenberg, 1968 ve 1978 yılları arasında dövüş sanatlarıyla, özellikle de judoyla çok ilgiliydi. Vladimir Putin ile birlikte eğitim gördü ve Sovyetler Birliği adına birçok ödül kazandı. 1992 yılında Helsinki'de profesyonel judo antrenörü oldu. 1998'de St. Petersburg'a döndü. 2001 yılında, o ve erkek kardeşi, yarısından fazlası Moskova bölgesinde olmak üzere, 100'den fazla şubesi bulunan 40 Rus şehrinde faaliyet gösteren SMP bankasını kurdu. SMP, 900'den fazla ATM makinesinin çalışmasını denetler. Vladimir Putin ile olan dostluğuna dayanarak, şirketi Gazprom ile yakın ilişki kurdu. Bay Rotenberg, Putin liderliğindeki güçlü bir enerji lobisi olan St. Petersburg Bağlantısının bir üyesidir. Sochi Kış Olimpiyatları için 5 milyar Euro değerinde 20 inşaat projesinde yer aldı. En büyük alan Adler'e giden sahil yoluydu, burada Olimpiyat Parkı çok sayıda spor sahası için inşa edildi.