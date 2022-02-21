Son dakika: Rusya'nın Donbas kararı sonrası Avrupa Birliği, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi!

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması talimatını vermişti.





