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    • Dünya
    • 22.02.2022 02:07
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    • 22.02.2022 02:07
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    Son dakika: Rusya'nın Donbas kararı sonrası Avrupa Birliği, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi!

    Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve bölgeye "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acilen toplanması gerektiğini belirtti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    AB, BM’nin acilen toplanmasını istedi! Putin...

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyadaki mesajında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine sözde barışı koruma misyonu gönderme talimatını içeren kararnamesi Ukrayna'ya karşı yeni bir açık saldırganlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir." ifadesini kullandı.

    Borrell, BM Güvenlik Konseyinin en kısa sürede konuyla ilgili toplanması gerektiğini ifade etti.

    Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması talimatını vermişti.
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    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'nın Donbas kararı sonrası Avrupa Birliği, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi!
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