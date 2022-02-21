Rusya'nın işgal girişimine AB ve Ukrayna'dan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 'Acilen toplanın çağrısı'

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyadaki mesajında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine sözde barışı koruma misyonu gönderme talimatını içeren kararnamesi Ukrayna'ya karşı yeni bir açık saldırganlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir." ifadesini kullandı.
"EN KISA SÜREDE TOPLANIN"
Borrell, BM Güvenlik Konseyinin en kısa sürede konuyla ilgili toplanması gerektiğini ifade etti.
UKRAYNA DA ÇAĞRI YAPTI: ACİLEN TOPLANMALI
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplanmaya çağırdı.