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    • Dünya
    • 22.02.2022 04:14
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    • 22.02.2022 04:17
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    Rusya'nın işgal girişimine AB ve Ukrayna'dan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 'Acilen toplanın çağrısı'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk tanımasının ardından bölgeye "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesiyle bölgede gerilimin daha da artmasına neden oldu. Yaşanan gelişmenin ardından Avrupa Birliği ve Ukrayna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acilen toplanın çağırsında bulundu. BMGK, TSİ ile 05.00'te Ukrayna gündemiyle acil oturum düzenleyecek.

    BMGK’e acil toplanın çağrısı!

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyadaki mesajında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine sözde barışı koruma misyonu gönderme talimatını içeren kararnamesi Ukrayna'ya karşı yeni bir açık saldırganlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir." ifadesini kullandı.



    "EN KISA SÜREDE TOPLANIN"
    Borrell, BM Güvenlik Konseyinin en kısa sürede konuyla ilgili toplanması gerektiğini ifade etti.



    UKRAYNA DA ÇAĞRI YAPTI: ACİLEN TOPLANMALI
    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplanmaya çağırdı.



        Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'nın yasa dışı hareketleri nedeniyle BMGK'nin acil toplanmasını talep ettiğini duyurdu.



        ABD: İŞGAL İÇİN TASARLANMIŞ BİR TİYATRODAN BAŞKASI DEĞİL
        ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısına destek verdi.



        ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Donbas bölgesiyle ilgili kararına "Bu, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sebepsiz bir ihlalidir." diyerek tepki gösterdi.



            Greenfield, Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısını desteklediklerini belirterek, "Güvenlik Konseyi, Rusya'dan bir BM üyesi devlet olan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını talep etmelidir." dedi.



            Rusya'nın eylemenin, Minsk Anlaşmalarının reddi ve 2015 BM Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğunu vurgulayan Greenfield, "Rusya'nın duyurusu, görünüşe göre Ukrayna'yı daha fazla işgal etmek için bir bahane yaratmak amacıyla tasarlanmış bir tiyatrodan başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.



            ABD Büyükelçisi, "Her BM üye devletinin bir sonraki adımda bir payı vardır. Rusya'nın eylemleri, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, bir ülkenin başka bir ülkenin sınırlarını tek taraflı olarak yeniden çizemeyeceği ilkesini savunan uluslararası düzeni tehdit ediyor. Bu ilke, tüm üye devletlerin sürdürmeyi taahhüt ettiği BM Şartı'nda yer almaktadır." ifadelerini paylaştı.



                "Ukrayna'nın egemen topraklarını gasp etmeye yönelik bu küstah girişim karşısında hepimiz Ukrayna'nın yanında durmalıyız." diyen Greenfield, bu krize karşı kimsenin tarafsız kalmaması gerektiğini belirtti.



                BMGK 05.00'TE TOPLANACAK
                Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye saati ile bugün 05.00'te acil toplanacak.

                Ukrayna'nın talebi üzerine konsey üyeleri New York yerel saati ile pazartesi akşam 21.00'de acil toplanarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasını görüşecek.

                Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtiliyor.

                Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın belirtilen saatte yapılması için toplantıyı programa aldığı ancak Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılmasının veya herhangi bir açıklama yapılmasının beklenmediği kaydediliyor.



                RUSYA'NIN VETO HAKKI VAR
                Konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın alınan kararları veto hakkı bulunuyor.
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                    Haberler Dünya Rusya'nın işgal girişimine AB ve Ukrayna'dan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 'Acilen toplanın çağrısı'
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