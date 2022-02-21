Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.02.2022 23:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2022 23:40
    ABONE OL

    Putin'in bağımsızlığı tanıma kararı Donetsk'te Rusya bayrakları ve havai fişeklerle kutlandı!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusunda yer alan ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı Donetsk sokaklarında havai fişeklerle kutlandı.

    Putin’in kararı havai fişeklerle kutlandı!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

    Ukrayna'nın mimarının Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.



    Ukrayna'nın hiçbir zaman gerçek bir devlet olamadığını söyleyen Putin "Ülkelere SSCB'den ayırlma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındır" dedi.



    Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a çevrildi.
        Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
        Haberler Dünya Putin'in bağımsızlığı tanıma kararı Donetsk'te Rusya bayrakları ve havai fişeklerle kutlandı!
            SON DAKİKA