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    • Dünya
    • 21.02.2022 21:16
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    • 21.02.2022 21:23
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    Putin ve Naryshkin'in arasında soğuk rüzgarlar! Olay görüntüler: Adeta panik atak geçirdi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik konseyini Ukrayna gündemi ile topladı. Toplantıda dikkat çeken anlar yaşandı. Rusya Dış İstihbarat Şefi Naryshkin'in açıklamasından hoşnut olmayan Putin, Naryshkin'e çıkıştı. Putin'in bu hareketi sonrası Naryshkin'in panik atak geçirmişcesine sergilediği hareketler sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Putin ve Naryshkin’in arasında soğuk rüzgarlar!

    Rusya ile Ukrayna'yı savaşın eşiğine getiren kriz her geçen gün boyut kazanarak büyüyor. Dünya Karadeniz'deki gerilimi yakından takip ederken Moskova ve Kiev'den de açıklamalar peş peşe geliyor.



    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı.


    Toplantıda dikkat çeken bir an yaşandı.



    PUTIN HOŞNUT OLMADI, ÇIKIŞTI!
    Rusya Dış İstihbarat Şefi Naryshkin'in "Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya dahil edilmesini destekliyorum" şeklindeki açıklamasından hoşnut olmayan Putin, "Konumuz bu değil, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını istiyor musunuz?" ifadelerini kullanarak Naryshkin'e çıkıştı.



        ADETA PANİK ATAK GEÇİRDİ
        Putin'in bu hareketi sonrası Naryshkin'in panik atak geçirmişcesine sergilediği hareketler sosyal medyanın gündemine oturdu.

        Rusya Dış İstihbarat Şefi Naryshkin görüntülerde konuşmasında güçlük çekiyor ve tedirgin bir izlenim uyandırıyor.
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        Haberler Dünya Putin ve Naryshkin'in arasında soğuk rüzgarlar! Olay görüntüler: Adeta panik atak geçirdi
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