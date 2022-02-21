Putin ve Naryshkin'in arasında soğuk rüzgarlar! Olay görüntüler: Adeta panik atak geçirdi





PUTIN HOŞNUT OLMADI, ÇIKIŞTI!

Rusya Dış İstihbarat Şefi Naryshkin'in "Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya dahil edilmesini destekliyorum" şeklindeki açıklamasından hoşnut olmayan Putin, "Konumuz bu değil, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını istiyor musunuz?" ifadelerini kullanarak Naryshkin'e çıkıştı.