Putin ve Naryshkin'in arasında soğuk rüzgarlar! Olay görüntüler: Adeta panik atak geçirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı.
Toplantıda dikkat çeken bir an yaşandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı.
Toplantıda dikkat çeken bir an yaşandı.
ADETA PANİK ATAK GEÇİRDİ
Putin'in bu hareketi sonrası Naryshkin'in panik atak geçirmişcesine sergilediği hareketler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Rusya Dış İstihbarat Şefi Naryshkin görüntülerde konuşmasında güçlük çekiyor ve tedirgin bir izlenim uyandırıyor.