Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin, Donetsk ve Luhansk'a 'Barış Gücü Operasyonları' için de talimat verdi.
KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ
Putin'in açıklaması sonrası başta Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kimseye bir şey vermeyeceklerini bildirerek "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı.
İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya krizinde son gelişmeler;
15.39: İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'nın Ukrayna kararına ilişkin, İngiltere'nin 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım getirildiğini açıkladı. Yaptırım listesinde Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamı Gennady Timchenko da var.
Johnson ayrıca Ukrayna ordusuna ve Ukrayna'ya yardım etmek için neler yapılacağına da bakacaklarını söyledi.
Konuya ilişkin Avam Kamarası'nda da konuşan Johnson "İngiltere 5 Rusya bankasına yönelik yaptırımlar uygulayacak. Bu hazırladığımız ilk engelimiz daha fazlası olacak. İşgal durumunda daha fazla yaptırım olacak. ABD ve Avrupa ile birlikte durumun büyümesine bağlı olarak yaptırımlarımızı büyüteceğiz"
Johnson ayrıca "Zamanında Kırım ilhak ederince yeterince sert olmadık" derken "Rusya gazına bağımlı kalmaktan uzaklaşmalıyız" dedi.
14:05: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtti.
Scholz, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın kararını eleştirerek "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin, Birleşmiş Milletler Şartı'nı da çiğniyor." dedi.
Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmaması gerektiğini vurgulayan Scholz, AB'nin gün içerisinde ilk "yaptırımlar dizisine" karar vereceğini belirterek "Bu aynı zamanda Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı için de geçerlidir. Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumuna, Rus-Alman Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin bir sonraki değerlendirmeye kadar durdurulması talimatını verdim." diye konuştu.
Söz konusu kararı Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile görüştüğüne işaret eden Scholz, "Şimdi her şeyi yeniden değerlendirilme zamanı." dedi.
Alman Şansölye, Fransa ve Almanya olarak Ukrayna krizine ilişkin Normandiya formatını sürdürmek istediklerini ve görüşme tekliflerinin devam ettiğini bildirdi.
Scholz, bir soru üzerine Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevk etmeyeceğini tekrarlayarak Ukrayna'ya var olan ekonomik desteği sürdüreceklerini kaydetti.
Almanya Başbakanı, bölgede durumun ciddi olduğunu, Rusya'nın sınırda hala tüm Ukrayna'yı işgal etmeye yetecek askeri bulunduğunu ve bundan sonra ne olacağını kimsenin bilmediğini söyledi.
Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın provokasyonuna gelmediği için de büyük bir saygıyı hak ettiğini belirtti.
İrlanda Başbakanı Micheal Martin de Rusya'nın kararının BM Şartı'nın açık ihlali olduğunu belirterek "Kırmızı çizgi aşıldı." dedi.
KUZEY AKIM 2 PROJESİ
Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.
Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları 8 Eylül'de başlamış ve halen devam ediyordu.
Öte yandan, inşaatı defalarca ertelenen Kuzey Akım 2 projesine hem AB hem de ABD'den itirazlar geldiği biliniyor. Ukrayna, mevcut durumda geçiş ülkesi olarak önemli bir konuma sahipken, Kuzey Akım 2 ile bu ülkenin devre dışı kalacağı belirtiliyor.
Kuzey Akım 2, Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin kaybedileceği anlamına geliyor.
Kuzey Akım 2, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB'ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.
13.20: Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, dünyaya acil yardım çağrısında bulunarak Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Savaş olmayacağına ve gerilimin genele yayılmayacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladı" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin halka seslenişin ardından ikince kez kameraların karşısına geçti.
Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Kuzey Akım 2 projesi tamamen bitirilmeli" dedi. Zelenskiy, Dışişleri Bakanı'ndan Rudya ile diplomatik ilişkileri kesme yönünde istekte bulunduğunu söyledi. "Ukrayna'ya karşı bir savaş olmayacağına inanıyoruz" dedi.
"BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞANABİLİR"
Zelenskiy açıklamalarına şöyle devam etti;
"Saldırılar söz konusu, gerilimin artması durumunda saldırılar yaşanıyor. Büyük bir trajedi yaşanabilir. NATO'da kimler var kimler yok buna baktığımızda ordunuzu güçlendirmeniz gerekiyor aksi takdirde askerler hayatlarını kaybedebilir.
Biz AB ve NATO ülkelerine güvenmek istiyoruz. Evet biz NATO ülkesi değiliz ancak biz Rusya tarafından işgal edilirsek bu, herkes için tehdit olacaktır. Kimse savaş istemiyor ama bizim her türlü saldırıya hazırlıklı olmamız gerekiyor."
13.10: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın egemenlik hakkı yok" dedi. Lavrov'un sözlerini uluslararası haber ajansları 'acil' koduyla duyurdu.
Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Lavrov Kiev yönetiminin ülkenin bileşenlerini temsil etmediğini söyledi.
"Egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkesi hakkında konuşursak, kilit belgelerden biri ... Toplumlar Arası Dostluk İlişkilerine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirgesidir."
Rus Bakan Ukrayna'yı, 2014'ten itibaren bu bildirgedeki koşulları yerine getirmemekle suçladı. Lavrov'a göre2014 yılında Kiev'de Moskova destekli bir cumhurbaşkanı devrilerek yerine Batı yanlısı bir lider getirildi, bu da Rusya'yı Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmeye ve doğu bölgelerindeki bir isyanı desteklemeye teşvik etti.
Lavrov, "2014 darbesinden bu yana Ukrayna rejiminin Ukrayna devletinin topraklarında yaşayan tüm insanları temsil ettiğini kimse iddia edemez" diye konuştu.
12.30 Ukrayna Ordusu: Ayrılıkçılarla çıkan çatışmada 2 asker öldü 18'i yaralandı. Çatışmada 1 sivilin de öldüğü bildirildi.
12.27: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa'nın yaptırım kararlarına ilişkin konuştu. Lavron, "Batı'nın Donbas'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya yaptırımlara alışkın" dedi.
12.19: Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Paris'te acil toplantıda bir araya gelerek, Rusya'nın Ukrayna'daki hamlesine karşı yaptırımları kabul edecek.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "İndo-Pasifik'te İşbirliği Bakanlar Forumu"na gelişinde gazetecilere açıklama yaptı.
Şu anda önceliklerinin Rusya-Ukrayna meselesi olduğunu belirten Borrell, forumdan sonra gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı çağrısı yaptığını söyledi.
Borrell, öğleden sonra yapılacak toplantıda Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve Donbas bölgesine "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesine karşılık AB'nin yaptırım kararının kabul edileceğini bildirdi.
Daha önceki açıklamalarında yaptırım paketinin hazır olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde yaptırımların başlayacağını açıklayan Borrell, bugünkü toplantı için şunları söyledi:
"Vereceğimiz karşılık yaptırım şeklinde olacak. Bunun kapsamına bakanlar karar verecek. Ben oy birliğiyle bir karar çıkacağından eminim."
Borrell, yaptırım kararıyla ilgili metin üzerinde bu sabah bile çalışmaların devam ettiğini söyledi ancak detay vermedi.
AB dışında ABD yönetimi ve İngiltere'nin de bugün Rusya'ya karşı yaptırım açıklaması bekleniyor. Batılı ülkeler, Donbas bölgesinin Ukrayna toprağı olduğunu belirterek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin Rusya tarafından ihlal edildiğini dile getiriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamış ve buraya asker sevk edilmesi talimatını vermişti.
Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.
11.25: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'in topyekün işgale hazırlandığını söyleyerek "Rus lider korkunç bir hesap hatası yaptığını anlayacak" dedi.
Başbakan Johnson şöyle devam etti: "Yaptırım paketini hemen devreye sokacağız. Kırım'ı ilhak ettiklerinde yeterince sert karşılık vermedik. Şimdiki yaptırımlarımız Rusya'yı çok sert vuracak. Bir işgal durumunda ise daha da fazlasını yapacağız. Rus gazına bağımlılığımızdan kurtulmalıyız."