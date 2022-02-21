Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin, Donetsk ve Luhansk'a 'Barış Gücü Operasyonları' için de talimat verdi.





KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ

Putin'in açıklaması sonrası başta Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kimseye bir şey vermeyeceklerini bildirerek "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya krizinde son gelişmeler;

15.39: İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'nın Ukrayna kararına ilişkin, İngiltere'nin 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım getirildiğini açıkladı. Yaptırım listesinde Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamı Gennady Timchenko da var.

Johnson ayrıca Ukrayna ordusuna ve Ukrayna'ya yardım etmek için neler yapılacağına da bakacaklarını söyledi.





Konuya ilişkin Avam Kamarası'nda da konuşan Johnson "İngiltere 5 Rusya bankasına yönelik yaptırımlar uygulayacak. Bu hazırladığımız ilk engelimiz daha fazlası olacak. İşgal durumunda daha fazla yaptırım olacak. ABD ve Avrupa ile birlikte durumun büyümesine bağlı olarak yaptırımlarımızı büyüteceğiz"

Johnson ayrıca "Zamanında Kırım ilhak ederince yeterince sert olmadık" derken "Rusya gazına bağımlı kalmaktan uzaklaşmalıyız" dedi.



14:05: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtti.

Scholz, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın kararını eleştirerek "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin, Birleşmiş Milletler Şartı'nı da çiğniyor." dedi.

Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmaması gerektiğini vurgulayan Scholz, AB'nin gün içerisinde ilk "yaptırımlar dizisine" karar vereceğini belirterek "Bu aynı zamanda Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı için de geçerlidir. Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumuna, Rus-Alman Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin bir sonraki değerlendirmeye kadar durdurulması talimatını verdim." diye konuştu.

Söz konusu kararı Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile görüştüğüne işaret eden Scholz, "Şimdi her şeyi yeniden değerlendirilme zamanı." dedi.

Alman Şansölye, Fransa ve Almanya olarak Ukrayna krizine ilişkin Normandiya formatını sürdürmek istediklerini ve görüşme tekliflerinin devam ettiğini bildirdi.

Scholz, bir soru üzerine Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevk etmeyeceğini tekrarlayarak Ukrayna'ya var olan ekonomik desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Almanya Başbakanı, bölgede durumun ciddi olduğunu, Rusya'nın sınırda hala tüm Ukrayna'yı işgal etmeye yetecek askeri bulunduğunu ve bundan sonra ne olacağını kimsenin bilmediğini söyledi.

Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın provokasyonuna gelmediği için de büyük bir saygıyı hak ettiğini belirtti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de Rusya'nın kararının BM Şartı'nın açık ihlali olduğunu belirterek "Kırmızı çizgi aşıldı." dedi.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları 8 Eylül'de başlamış ve halen devam ediyordu.

Öte yandan, inşaatı defalarca ertelenen Kuzey Akım 2 projesine hem AB hem de ABD'den itirazlar geldiği biliniyor. Ukrayna, mevcut durumda geçiş ülkesi olarak önemli bir konuma sahipken, Kuzey Akım 2 ile bu ülkenin devre dışı kalacağı belirtiliyor.

Kuzey Akım 2, Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin kaybedileceği anlamına geliyor.

Kuzey Akım 2, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB'ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.



13.20: Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, dünyaya acil yardım çağrısında bulunarak Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Savaş olmayacağına ve gerilimin genele yayılmayacağına inanıyoruz" diye konuştu.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin halka seslenişin ardından ikince kez kameraların karşısına geçti.