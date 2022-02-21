Putin imzayı attı orduya talimatı verdi! Zelensky'den dünyaya çağrı: Acil yardıma ihtiyacımız var

Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Kuzey Akım 2 projesi tamamen bitirilmeli" dedi. Zelenskiy, Dışişleri Bakanı'ndan Rudya ile diplomatik ilişkileri kesme yönünde istekte bulunduğunu söyledi. "Ukrayna'ya karşı bir savaş olmayacağına inanıyoruz" dedi.

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞANABİLİR"

Zelenskiy açıklamalarına şöyle devam etti;

"Saldırılar söz konusu, gerilimin artması durumunda saldırılar yaşanıyor. Büyük bir trajedi yaşanabilir. NATO'da kimler var kimler yok buna baktığımızda ordunuzu güçlendirmeniz gerekiyor aksi takdirde askerler hayatlarını kaybedebilir.

Biz AB ve NATO ülkelerine güvenmek istiyoruz. Evet biz NATO ülkesi değiliz ancak biz Rusya tarafından işgal edilirsek bu, herkes için tehdit olacaktır. Kimse savaş istemiyor ama bizim her türlü saldırıya hazırlıklı olmamız gerekiyor."

13.10: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın egemenlik hakkı yok" dedi. Lavrov'un sözlerini uluslararası haber ajansları 'acil' koduyla duyurdu.

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Lavrov Kiev yönetiminin ülkenin bileşenlerini temsil etmediğini söyledi.

"Egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkesi hakkında konuşursak, kilit belgelerden biri ... Toplumlar Arası Dostluk İlişkilerine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirgesidir."

Rus Bakan Ukrayna'yı, 2014'ten itibaren bu bildirgedeki koşulları yerine getirmemekle suçladı. Lavrov'a göre2014 yılında Kiev'de Moskova destekli bir cumhurbaşkanı devrilerek yerine Batı yanlısı bir lider getirildi, bu da Rusya'yı Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmeye ve doğu bölgelerindeki bir isyanı desteklemeye teşvik etti.

Lavrov, "2014 darbesinden bu yana Ukrayna rejiminin Ukrayna devletinin topraklarında yaşayan tüm insanları temsil ettiğini kimse iddia edemez" diye konuştu.

12.30 Ukrayna Ordusu: Ayrılıkçılarla çıkan çatışmada 2 asker öldü 18'i yaralandı. Çatışmada 1 sivilin de öldüğü bildirildi.



12.27: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa'nın yaptırım kararlarına ilişkin konuştu. Lavron, "Batı'nın Donbas'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya yaptırımlara alışkın" dedi.



12.19: Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Paris'te acil toplantıda bir araya gelerek, Rusya'nın Ukrayna'daki hamlesine karşı yaptırımları kabul edecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "İndo-Pasifik'te İşbirliği Bakanlar Forumu"na gelişinde gazetecilere açıklama yaptı.

Şu anda önceliklerinin Rusya-Ukrayna meselesi olduğunu belirten Borrell, forumdan sonra gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı çağrısı yaptığını söyledi.

Borrell, öğleden sonra yapılacak toplantıda Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve Donbas bölgesine "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesine karşılık AB'nin yaptırım kararının kabul edileceğini bildirdi.