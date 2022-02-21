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    • Dünya
    • 21.02.2022 22:54
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    • 21.02.2022 22:54
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    Lugansk ve Donetks Halk Cumhuriyeti nerede? Donetks - Luhanks bağımsız mı? Rusya-Ukrayna krizi Putin son dakika açıklamalar!

    Lugansk ve Donetks Halk Cumhuriyeti hakkında araştırmalar akşam saatleri itibariyle hız kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararı aldığı belirtildi. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "Lugansk ve Donetks Halk Cumhuriyeti nerede? Donetks - Luhanks bağımsız mı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Lugansk ve Donetks Halk Cumhuriyeti nerede? Donetks - Luhanks bağımsız mı?

    Dünya Rusya Ukrayna krizine kilitlenmişken Rusya Devlet Başkanı Putin'den peş peşe açıklamalar geldi. Saatler önce bir açıklama yapan ve "Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. " ifadelerini kullanan Putin daha sonra ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. Peki, Lugansk ve Donetks Halk Cumhuriyeti nerede? Donetks - Luhanks bağımsız mı? Rusya-Ukrayna krizi son dakika gelişmeler!

    PUTİN'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA
    Putin yaptığı son açıklamada Donetks ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini bildirdi.

    Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tarihi konumu Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları ile öne çıkan konulardan oldu. Bağımsızlığı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve 2008'de Gürcistan'dan ayrılarak bağımsız olan Güney Osetya tarafından tanınan Lugansk Halk Cumhuriyeti, 13 diğer devlete bağımsızlığının tanınması çağrısında bulundu. Kurucuları 24 Mayıs 2014'te ise Donetsk Halk Cumhuriyeti ile konfederasyon imzaladı.

    LUGANSK HALK CUMHURİYETİ NEREDE?

    Lugansk Halk Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da bir de facto devlet. Donbass Savaşı sırasında 28 Nisan 2014'te Ukrayna'da özerk, egemen bir cumhuriyet olarak kuruldu. 11 Mayıs'ta bağımsızlık referandumu yapıldı ve bağımsızlığı halk tarafından onaylandı. 12 Mayıs'ta resmen bağımsızlığını ilan etti.

    Bağımsızlığı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve 2008'de Gürcistan'dan ayrılarak bağımsız olan Güney Osetya tarafından tanındı.

        TARİHİ

        Mart 2014'te Kiev yönetimine karşı protesto eylemleri başladı. Protestocular darbeyle gelen yeni Kiev yönetimini tanımadıklarını ve Ukrayna'nın federal bir devlet olması gerektiğini ifade ettiler. 30 Mart'ta Rusya milli bayrağı ve Kızıl Bayraklarla AB'yi reddeden, Rusya-Ukrayna dostluğunu ifade eden pankartlarla büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Protestocular darbeyle gelen hükümetin düzenliği erken seçimlerin doğuda çok düşük katılım olduğu için geçersiz olduğunu, bölge milletvekillerini ve Kiev'in atamasıyla göreve gelen gayri meşru Lugansk valisini tanımadıklarını belirttiler. Ayrıca Kiev yönetimi tarafından hapse atılan Arsene Klicheva ve Aleksandr Kharitonov'un serbest bırakılması çağrısı yaptılar.

        14 Nisan'da eylemciler Lugansk Bölge İdaresi önünde bir miting düzenledi. Daha önceki mitinglerde tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılması ve Kiev'in atadığı yetkililerin görevden alınması çağrısında bulundular. 21 Nisan'da Halk Meclisi Valeriy Bolotov'u bölge valisi olarak seçti.

        28 Nisan'da Lugansk Halk Cumhuriyeti resmen ilan edildi. 29 Nisan'da 2.500 kişi valilik binası ve bölge savcılık binasını ele geçirdi. Rusların yoğunlukta olduğu bölge emniyeti olup bitenlere karşı direnmedi ve isyancıların faaliyetlerine müsamaha gösterdi.

        24 Mayıs 2014'te Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin Novorossiya Federal Devleti (Yeni Rusya) adıyla birleştirildiğine dair belge imzalandı.

        2 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'da Ukrayna Hava Kuvvetleri Lugansk'a saldırı başlattı. Ukrayna ordusunun Lugansk İdare Binası'na düzenlediği roketli saldırıda 3'ü erkek 5'i kadın olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında LHC Sağlık Bakanı Natalya Arkipova ve Lugansk Yurtsever Askeri Birlik Kaskad başkanı Aleksandr Gizay da bulunmaktaydı. Saldırının gerçekleştiği bölgeye yakın bir parkta da 28 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

        DONETSK

        Donetsk, veya eski adıyla Stalino, Ukrayna'daki Donetsk yönetim biriminin (oblast) merkezi. Çevresindeki kömür madenleri nedeniyle, Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir. Nüfus 1,131,700 (2005). Şehrin futbol takımı, dünyaca ünlü Shakhtar Donetsk takımıdır.

        Modern Donetsk bölgesindeki toprakların yerleşimi 17. yüzyılda Zaporojya Kazakları tarafından başlatılmıştır.

        1775 yılında, Zaporijya Siçi'in tasfiyesinden sonra, şimdi Donetsk'in parçası olan topraklar, Izium Albay, Teğmen Yevdokim Shidlovsky'nin soyuna verildi. 1779'da Shidlovsky, bu topraklarda Oleksandrivka (Kiev Donetsk bölgesinin kuzeydoğu kısmı) ve Krutoyarivka (Donetsk'in Voroshilov bölgesinin çoğu) yerleşimlerini kurdu. Birincisinin adı en büyük oğlu Alexander ve ikincisi - yerleşimi bölen dağ geçidinden (kalıntıları hala doğudan Şehir Kültür ve Rekreasyon Parkı tarafından çerçevelenmiştir). Böylece, Shidlovsky'nin modern şehir sınırları içindeki mülkleri Putylivsky Parkı'ndan Donetsk Metalurji Fabrikasına kadar uzanıyordu.

        1869'da Welshman John Hughes, kurucunun adını taşıyan Yuzivka köyündeki işçiler tarafından metalurjik bir tesisin inşasına başladı. Bu tarih köyün kurulduğu zaman olarak kabul edilir. O zamanlar Oleksandrivka, Hryhorivka ve Avdotyino yerleşimlerinin Donetsk topraklarında zaten var olduğunu hatırlamakta fayda var.

        Mayıs 1917'de 70.000 nüfusa sahip Yuzivka köyü şehir statüsü aldı. Köyün nüfusunun ana kısmı, Orta Rusya'dan ve Azak Denizi Yunanları Güney Ukrayna'dan gelen göçmenlerdi.

        Devrim öncesi Yuzivka iki bölüme ayrıldı: Zavodska - metalurji tesisinin alanı, burada "İngiliz kolonisi" - Büyük Britanya'dan göçmen alanı ve Yeni Dünya - yetkililerin ve zanaatkârların ikamet alanı. İngiliz kültürünün etkisi şehrin mimarisini ve planlamasını önemli ölçüde etkiledi.

        1924'te kentin adı Stalin oldu.

        1932'de şehir Stalinist bölgenin idari merkezi oldu.

        1991'den beri - bağımsız Ukrayna'nın bir parçası.
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        Haberler Dünya Lugansk ve Donetks Halk Cumhuriyeti nerede? Donetks - Luhanks bağımsız mı? Rusya-Ukrayna krizi Putin son dakika açıklamalar!
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