Dünya Rusya Ukrayna krizine kilitlenmişken Rusya Devlet Başkanı Putin'den peş peşe açıklamalar geldi. Saatler önce bir açıklama yapan ve "Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. " ifadelerini kullanan Putin daha sonra ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. Peki, Lugansk ve Donetks Halk Cumhuriyeti nerede? Donetks - Luhanks bağımsız mı? Rusya-Ukrayna krizi son dakika gelişmeler!
PUTİN'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA
Putin yaptığı son açıklamada Donetks ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini bildirdi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tarihi konumu Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları ile öne çıkan konulardan oldu. Bağımsızlığı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve 2008'de Gürcistan'dan ayrılarak bağımsız olan Güney Osetya tarafından tanınan Lugansk Halk Cumhuriyeti, 13 diğer devlete bağımsızlığının tanınması çağrısında bulundu. Kurucuları 24 Mayıs 2014'te ise Donetsk Halk Cumhuriyeti ile konfederasyon imzaladı.
LUGANSK HALK CUMHURİYETİ NEREDE?
Lugansk Halk Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da bir de facto devlet. Donbass Savaşı sırasında 28 Nisan 2014'te Ukrayna'da özerk, egemen bir cumhuriyet olarak kuruldu. 11 Mayıs'ta bağımsızlık referandumu yapıldı ve bağımsızlığı halk tarafından onaylandı. 12 Mayıs'ta resmen bağımsızlığını ilan etti.
Bağımsızlığı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve 2008'de Gürcistan'dan ayrılarak bağımsız olan Güney Osetya tarafından tanındı.