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    • Dünya
    • 21.02.2022 09:12
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    • 21.02.2022 09:47
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    İran'ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü

    Son dakika haberi! Reuters haber ajansının geçtiği bilgiye göre, İran'ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü. Düşen uçağın hangi ülkeye ait olduğuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. İran'ın acil servis sözcüsü Mucteba Haledi, "Şu ana kadar bu kaza sonucunda bir kişinin öldüğü doğrulandı" dedi.

    takvim.com.tr
    İran’ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü

    Reuters haber ajansının geçtiği bilgiye göre, İran'ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü.


    HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞU BELLİ DEĞİL
    Düşen uçağın hangi ülkeye ait olduğuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

    Savaş uçağı, Müneccim Bulvarı üzerinde bulunan Şehit Alipur Spor Salonu'nun içine düştü.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    İran'ın acil servis sözcüsü Mucteba Haledi, "Şu ana kadar bu kaza sonucunda bir kişinin öldüğü doğrulandı" dedi. Tebriz'deki üssün halkla ilişkiler dairesi, kazanın nedeninin araştırıldığını duyurdu.

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