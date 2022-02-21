İngiltere'de koronavirüs kararı: Karantina uygulaması kaldırıldı

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken İngiltere flaş bir karara imza attı.
KARANTİNA UYGULAMASI KALKIYOR
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm karantina önlemlerinin 24 Şubat'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.
AŞI ÜCRETLİ OLACAK
Johnson, pandemi boyunca ücretsiz sunulan koronavirüs testlerinin 1 Nisan'dan itibaren en yaşlılar ve savunmasız gruplar haricindeki kişilere ücretli olacağını ifade etti.
Johnson, insanların isterlerse test satın almalarına olanak verilmesi için hükümetin perakendecilerle birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.
Johnson, koronavirüsün ortadan kaybolmayacağını ve kısıtlamaları kaldırmadan önce virüsün ortadan kalkmasını beklemenin yanlış bir yaklaşım olacağını belirterek, "Pandemi bitmedi ancak Omicron dalgasının zirvesini geçtik" dedi.