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    • Dünya
    • 21.02.2022 22:57
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    • 21.02.2022 23:07
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    İngiltere'de koronavirüs kararı: Karantina uygulaması kaldırıldı

    İngiltere flaş bir karara imza attı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 24 Şubat’tan itibaren İngiltere’de koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm karantina önlemlerinin kaldırılacağını açıkladı.

    İHA
    İngiltere karantinayı kaldırdı

    Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken İngiltere flaş bir karara imza attı.

    KARANTİNA UYGULAMASI KALKIYOR
    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm karantina önlemlerinin 24 Şubat'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

    AŞI ÜCRETLİ OLACAK
    Johnson, pandemi boyunca ücretsiz sunulan koronavirüs testlerinin 1 Nisan'dan itibaren en yaşlılar ve savunmasız gruplar haricindeki kişilere ücretli olacağını ifade etti.

    Johnson, insanların isterlerse test satın almalarına olanak verilmesi için hükümetin perakendecilerle birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

    Johnson, koronavirüsün ortadan kaybolmayacağını ve kısıtlamaları kaldırmadan önce virüsün ortadan kalkmasını beklemenin yanlış bir yaklaşım olacağını belirterek, "Pandemi bitmedi ancak Omicron dalgasının zirvesini geçtik" dedi.

        Hükümetin "Covid-19 ile yaşama" stratejisini açıklayan Johnson, "Aşı programı sayesinde artık büyük ölçüde hükümet kısıtlamalarından kişisel sorumluluğa geçebileceğiz" ifadelerini kullandı.

        Johnson, "Birbirimize karşı sorumluluk duygusuna güvenmemizin zamanı geldi. Aşılar ve tedaviler, ileriye dönük ilk savunma hattını oluşturacaktır" dedi.

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        Haberler Dünya İngiltere'de koronavirüs kararı: Karantina uygulaması kaldırıldı
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