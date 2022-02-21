İngiltere'de koronavirüs kararı: Karantina uygulaması kaldırıldı

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken İngiltere flaş bir karara imza attı.

KARANTİNA UYGULAMASI KALKIYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm karantina önlemlerinin 24 Şubat'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.