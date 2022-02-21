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    • Dünya
    • 21.02.2022 08:40
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    • 21.02.2022 08:40
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    Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı artıyor! 170'i aştı

    Brezilya'da geçtiğimiz hafta Rio de Janerio'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi. 126 kişi için arama çalışmaları sürerken, 856 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi.

    Brezilya’da sel felaketinde ölü sayısı artıyor! 170’i aştı

    Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi.

    Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından gönüllülerin ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam etti.

    Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e çıktığı, 126 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 856 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi.

    Petropolis Belediyesi, sokakların temizlenmesi için başlatılan geniş çaplı çalışmalar nedeniyle bölge sakinlerine evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

    Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

    Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

    Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

    Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

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