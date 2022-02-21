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    • Dünya
    • 21.02.2022 08:54
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    • 21.02.2022 08:58
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    ABD'den Rus bankalarına yaptırım paketi! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda düğmeye basılacak

    ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda çeşitli hamleler yapacak. Beyaz Saray, ABD'deki mali kurumların başlıca Rus bankalarından gelecek para transferlerini gerçekleştirmesini engellemek de dahil olmak üzere Rusya'ya karşı uygulanacak bir yaptırım paketi hazırladı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiçbir yeni yaptırımın Rusya'yı istediğini yapmaktan alıkoyamayacağını, çünkü Moskova'nın uzun yıllardır onlarla uğraşma tecrübesine sahip olduğunu söyledi.

    ABD’den Rus bankalarına yaptırım hamlesi

    Reuters'ın konuyla hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak olan yaptırımlar, başlıca Rus bankaları ile ABD bankaları arasında uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan "muhabir banka" ilişkilerini keserek Rusya'nın ekonomisine zarar vermeyi hedefliyor.

    ABD'li yetkililer daha önce yeni yaptırımların bankacılık işlemlerini kapsayacağını belirtmişlerdi.

    Ancak küresel para hareketlerinin temelini oluşturan muhabir banka ilişkilerinin yaptırım paketinin bir parçası olacağı bilinmiyordu.

        Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı sorulara cevap vermedi.


        PUTİN YAPTIRIM TEHDİDİNE MEYDAN OKUDU: RUSYA BAĞIŞIKTIR
        Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukashenko ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Rus lider, Moskova'nın Batı yaptırımlarından kaçınmasının mümkün olmadığını çünkü bunların Kremlin'in davranışını değiştirmeyi amaçlamadığını iddia etti.

        Putin'e göre bunlar, aslında Rusya'nın ekonomik kalkınmasını engellemeye yönelik bir plan.

        "Her halükarda yaptırım uygulanacaktır. Örneğin Ukrayna'daki olaylarla bağlantılı olarak bugün bir sebepleri var mı yoksa hiçbir sebep yok mu? Hedef farklı. Bu durumda amaç Rusya ve Beyaz Rusya'nın gelişimini yavaşlatmak"

        Rusya Devlet Başkanı ayrıca Moskova'nın bu yaptırımları gayri meşru gördüğünü belirterek, bunları ABD ve müttefikleri için haksız rekabet aracı olarak nitelendirdi.

        ABD'yi uluslararası normlara seçici bir yaklaşımla suçlayarak, "Bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir. Sadece kendileri için avantajlı olduğunda ilgileniyorlar. Her şeyi her zaman sadece kendi lehlerine yorumluyorlar ve diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı ediyorlar" dedi.

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