ABD'den Rus bankalarına yaptırım paketi! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda düğmeye basılacak

Rusya Devlet Başkanı ayrıca Moskova'nın bu yaptırımları gayri meşru gördüğünü belirterek, bunları ABD ve müttefikleri için haksız rekabet aracı olarak nitelendirdi.

ABD'yi uluslararası normlara seçici bir yaklaşımla suçlayarak, "Bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir. Sadece kendileri için avantajlı olduğunda ilgileniyorlar. Her şeyi her zaman sadece kendi lehlerine yorumluyorlar ve diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı ediyorlar" dedi.