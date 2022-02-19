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    • Dünya
    • 19.02.2022 19:34
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    • 19.02.2022 19:34
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    Yemen ordusu duyurdu: Hacce ilinde Husilere ait biri patlayıcı yüklü iki İHA düşürüldü

    Yemen Ordusu Basın Ofisi, Hacce ilinde biri patlayıcı yüklü olmak üzere İran destekli Husilere ait iki adet insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

    Husilere ait iki İHA düşürüldü!

    Yemen Ordusu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hacce ilinde İran destekli Husilere ait biri patlayıcı yüklü olmak üzere iki adet İHA 5. askeri bölge savunması tarafından düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

    377 BİN KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU
    İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

    Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

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    Haberler Dünya Yemen ordusu duyurdu: Hacce ilinde Husilere ait biri patlayıcı yüklü iki İHA düşürüldü
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