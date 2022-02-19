Son dakika: Rusya-Ukrayna arası ateş hattı! NATO Rusya'yı yeni bir mektupla diyaloğa çağırdı

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırından kuvvetlerini çekmediğini, aksine güçlendirdiğini, çatışma riski bulunduğunu belirtti.

NATO ve müttefiklerinin krize barışçıl çözüm bulunması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü aktaran Stoltenberg, "NATO, Avrupa'daki tüm ülkelerin ve Rusya'nın güvenliğini artıracak anlamlı karşılıklı adımlar atılması için Moskova ile kapsamlı bir diyaloğa girmeye hazırdır." dedi.

Stoltenberg, daha önce Rusya'ya yazılı tekliflerde bulunduklarını hatırlatarak "Rusya ve NATO müttefiklerini NATO-Rusya Konseyinde bir dizi toplantıya davet etmiştim. Bu davetimi Dışişleri Bakanı Lavrov'a perşembe günü gönderdiğim mektupta yineledim." diye konuştu.