Donbas'ta ateşkes 70 kez ihlal edildi! İki Ukrayna askeri öldü, dördü yaralandı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 70 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Donbas'ın Novotroyske, Granitne, Vodyane, Şırokine, Krımske, Troyske ve Bolotone bölgelerinin de aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan iki askerin yaşamını yitirdiği, dördünün ise yaralandığı aktarıldı.