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    • Dünya
    • 19.02.2022 20:36
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    • 19.02.2022 20:36
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    Donbas'ta ateşkes 70 kez ihlal edildi! İki Ukrayna askeri öldü, dördü yaralandı

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, iki Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve dört askerin yaralandığını açıkladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Donbas’ta ateşkes ihlali! 2 ölü 4 yaralı

    Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 70 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

    Açıklamada, Donbas'ın Novotroyske, Granitne, Vodyane, Şırokine, Krımske, Troyske ve Bolotone bölgelerinin de aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan iki askerin yaşamını yitirdiği, dördünün ise yaralandığı aktarıldı.



    NE OLMUŞTU?
    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

    Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.
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        Haberler Dünya Donbas'ta ateşkes 70 kez ihlal edildi! İki Ukrayna askeri öldü, dördü yaralandı
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