Atlas Okyanusunda dünyanın en pahalı yangını! Porsche, Lamborghini, Bentley...

Almanya Emden'den 10 Şubat'ta hareket eden Felicity Ace isimli devasa kargo gemisi, haftaya Kanada'nın Davisville bölgesine varmak üzere yola çıktı. Ancak kargo bölümü önceki sabah bilinmeyen nedenle alev aldı.

Geminin 1100'ü Porsche olmak üzere Bentley, Lamborghini, Audi markasına ait 4 bin lüks otomobil cayır cayır yandı. Toplam 1 milyar dolarlık zarar ortaya çıktı. 22 mürettebat gemiden kurtarıldı. Atlas okyanusunun ortasında yer alan gemi, Portekiz'e bağlı Azor adaları açıklarında sürüklendi. 2019'da da Volkswagen grubuna ait otomobilleri taşıyan Grande America isimli gemi alev alıp batmış, bu gemide de Audi ve Porsche da dahil olmak üzere 2 binden fazla lüks otomobil yanmış ve sulara karışmıştı.



1200 Porsche 400 milyon dolar



2800 Lamborghini, Bentley ve Audi 600 milyon dolar

