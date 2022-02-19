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    • Dünya
    • 20.02.2022 05:55
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    • 20.02.2022 05:56
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    ABD'den flaş Ukrayna hamlesi! Biden Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak

    Son dakika haberi... Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim tırmanırken, ABD'den flaş bir hamle geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın krizi görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını açıkladı.

    ABD’den flaş hamle! Biden konseyi toplayacak

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna krizini görüşmek üzere gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını açıkladı.

    Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'da gelişen durumu izlemeye devam ediyor ve sahadaki olaylar hakkında ulusal güvenlik ekibi tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyor. (Ulusal güvenlik ekibi) Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğini teyit ettiler." dedi.

    Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında müttefik ülke liderleri ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi aldığını kaydeden Psaki, "Başkan öğleden sonra Ukrayna'daki durumla ilgili Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak." ifadelerini kullandı.

    Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiği ve Rus ordusunun Kiev'e saldıracağını tahmin ettiklerini söylemişti.

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