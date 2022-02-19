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    ABD Başkanı Biden'ın telefonunun güvenliği başkanlık mührü taşıyan kabında saklı

    ABD’de siber saldırı alarmı yaşandı. Beyaz Saray’ı panik sardı. Bu sırada ABD Başkanı Biden, konutunun bahçesinde uzun bir telefon görüşmesi yaptı. Herkes ‘Eyvah hacker’ derken güvenliğinin sırrı başkanlık mührü taşıyan kaptaydı!

    Tele-pati!

    Beyaz Saray'da hacker krizi yaşandı! Başkan ve Başkan yardımcısının telefonlarının siber saldırıya uğradığı iddiası ortaya atıldı. ABD Başkanı Joe Biden, herkesi şaşırtan bir görüntüyle ortaya çıktı! Herkes, Ohio gezisinden sonra Beyaz Saray'a döndüğü sırada elindeki cep telefonuna odaklandı. Biden, lacivert renk olan ve başkanlık mührü taşıyan son model Apple cep telefonuyla uzun bir görüşme yaptı!



    Telefonda kiminle görüştüğü açıklanmasa da herkes 'Telefonu dinleniyor mu?' endişesi yaşadı! Ancak yetkililer, lacivert kap sayesinde başkanın telefonunun siber saldırılardan korunduğunu açıkladı.

    Bunun üzerine gözler, diğer liderlerin kullandığı cep telefonlarına çevrildi:



    Eski KGB ajanı olan Putin, dünyada 1 tane olan ve Rusya tarafından uzaya gönderilen askeri uydu üzerinden iletişim kurabilen telefonu kullanıyor.



        Almanya eski Başbakanı Merkel'in 2013'te dinlendiği ortaya çıktı. O da Kanadalı Black- Berry'nin kendisi için özel ürettiği güvenlikli telefonunu kullanıyor.



        MI6 TARAFINDAN KORUNUYOR
        KRALİÇE Elizabeth, MI6 tarafından korunan ve hacklenemeyen bir telefon kullanıyor. En çok kızı Prenses Anne ve yüzlerce atına bakan yarış atı menajeri John Warren ile görüşüyor.

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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın telefonunun güvenliği başkanlık mührü taşıyan kabında saklı
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