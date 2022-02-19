ABD Başkanı Biden'ın telefonunun güvenliği başkanlık mührü taşıyan kabında saklı

Beyaz Saray'da hacker krizi yaşandı! Başkan ve Başkan yardımcısının telefonlarının siber saldırıya uğradığı iddiası ortaya atıldı. ABD Başkanı Joe Biden, herkesi şaşırtan bir görüntüyle ortaya çıktı! Herkes, Ohio gezisinden sonra Beyaz Saray'a döndüğü sırada elindeki cep telefonuna odaklandı. Biden, lacivert renk olan ve başkanlık mührü taşıyan son model Apple cep telefonuyla uzun bir görüşme yaptı!