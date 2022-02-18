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    • Dünya
    • 19.02.2022 06:20
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    • 19.02.2022 06:34
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    Yunanistan'da feribot alev alev yandı! Bir Türk vatandaşı kayıp

    Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi.

    AA
    Yunanistan’daki feribot faciasında bir Türk kayıp

    Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarını ziyaret eden Somuncu, tüm gerekli yardımın ve konsolosluk hizmetlerinin sağlanacağını belirtti.

    Bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu bildiren Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur." dedi.

    Gemi şirketinin anlaşmalı olduğu acente yetkilisiyle görüştüklerini söyleyen Somuncu, pasaportu kayıp olan vatandaşlara geçici pasaport düzenleneceğini, tüm vatandaşların İstanbul'a intikallerinin sağlanacağını kaydetti.

        IGOUMENİTSA LİMANI'NDAN YOLA ÇIKAN FERİBOTTA YANGIN
        Dün sabah Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyreden ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu feribotta yangın çıkmıştı.

        Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın güncellediği verilere göre, İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu Korfu Adası'na ulaştırılan 278 kişinin kimlik tespiti yapılmış, üçü Yunan vatandaşı 11 kişinin kayıp olduğu kaydedilmişti.

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