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    • Dünya
    • 18.02.2022 19:15
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    • 18.02.2022 19:31
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    Son dakika: Donetsk nerede? Donetsk patlamasından kim sorumlu? Donetsk'teki patlamanın nedeni...

    Son dakika haberine göre Donetsk'te büyük patlama meydana geldi. Donetsk merkezindeki patlamayı öğrenenler Donetsk nerede? Donetsk patlamasından kim sorumlu? Donetsk'teki patlamanın nedeni ne? sorularını araştırmaya başladı. İşte Donetsk patlaması hakkında son dakika gelişmeler ve Donetsk'in konumu...

    Son dakika: Donetsk nerede? Donetsk patlamasından kim sorumlu? Donetsk’teki patlamanın nedeni...

    Son dakika: Donetsk'de patlama meydana geldi. Patlamanın belediye binasının önünde gerçekleştirildiği öğrenildi. Donetsk'deki patlamanın saldırı olup olmadığı henüz bilinmezken vatandaşlar Donetsk'in nerede olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki Donetsk nerede? Donetsk patlamasından kim sorumlu? Donetsk'teki patlamanın nedeni ne?

    DONETSK NEREDE?

    Donetsk Ukrayna'daki Donetsk yönetim biriminin merkezidir. Eski adı Stalino'dur. Donetsk, çevresindeki kömür madenleri nedeniyle, Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir.

    DONETSK'TEKİ PATLAMANIN NEDENİ NE?

    Son dakika haberi... Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ederken ayrılıkçıların kontrolünde olan Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Ancak henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Patlamanın Donetsk yerel yönetim binası yakınında olduğu iddia edildi.
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    Haberler Dünya Son dakika: Donetsk nerede? Donetsk patlamasından kim sorumlu? Donetsk'teki patlamanın nedeni...
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