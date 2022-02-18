Son dakika: Donetsk'de patlama meydana geldi. Patlamanın belediye binasının önünde gerçekleştirildiği öğrenildi. Donetsk'deki patlamanın saldırı olup olmadığı henüz bilinmezken vatandaşlar Donetsk'in nerede olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki Donetsk nerede? Donetsk patlamasından kim sorumlu? Donetsk'teki patlamanın nedeni ne?