ABD Başkanı Joe Biden "Kiev hedefte" diyerek duyurdu: "Rusya Ukrayna'ya saldıracak, Putin işgal kararı aldı"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Joe Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
-NATO müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna çevresinde yaptığı yığınakları konuştuk. Daha fazla çatışma olursa ağır yaptırımları olacak.
-Putin işgal kararı aldı. Ruslar bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak.
-ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ama desteğimiz devam edecek.
-Birçok şiddetli gelişmenin haberlerini alıyoruz.
-Rusya hala diplomasiyi kullanabilir. Gerginliği azalmak için hala fırsatları var.