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    • Dünya
    • 19.02.2022 00:58
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    • 19.02.2022 01:12
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    ABD Başkanı Joe Biden "Kiev hedefte" diyerek duyurdu: "Rusya Ukrayna'ya saldıracak, Putin işgal kararı aldı"

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya - Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya önümüzdeki günlerde gireceğini söyleyen Biden, hedefte Kiev'in olduğunu duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan Biden, "Putin Ukrayna'ya işgal kararı aldı" dedi.

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.

    Joe Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    -NATO müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna çevresinde yaptığı yığınakları konuştuk. Daha fazla çatışma olursa ağır yaptırımları olacak.

    -Putin işgal kararı aldı. Ruslar bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak.

    -ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ama desteğimiz devam edecek.

    -Birçok şiddetli gelişmenin haberlerini alıyoruz.

    -Rusya hala diplomasiyi kullanabilir. Gerginliği azalmak için hala fırsatları var.

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    Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden "Kiev hedefte" diyerek duyurdu: "Rusya Ukrayna'ya saldıracak, Putin işgal kararı aldı"
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