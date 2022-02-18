ABD Başkanı Joe Biden "Kiev hedefte" diyerek duyurdu: "Rusya Ukrayna'ya saldıracak, Putin işgal kararı aldı"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Joe Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

-NATO müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna çevresinde yaptığı yığınakları konuştuk. Daha fazla çatışma olursa ağır yaptırımları olacak.

-Putin işgal kararı aldı. Ruslar bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak.





-ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ama desteğimiz devam edecek.

-Birçok şiddetli gelişmenin haberlerini alıyoruz.

-Rusya hala diplomasiyi kullanabilir. Gerginliği azalmak için hala fırsatları var.