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    • Dünya
    • 18.02.2022 11:26
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    • 18.02.2022 11:26
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    İngiliz The Economist Rusya lideri Putin'i gömdü: Kaybeden taraf Moskova

    İngiltere merkezli The Economist, Vladimir Putin liderliğindeki Rusya'nın Ukrayna stratejisini masaya yatırdı. Yazıda "Birlikler geri çekilse de kriz henüz bitmedi. Savaş olsun ya da olmasın, Putin ülkesini zarara uğrattı." ifadeleri dikkat çekti.

    The Economist Putin’i gömdü: Kaybeden taraf Moskova

    Tüm dünya, haftalardır Vladimir Putin direktifindeki Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceğini konuşuyor.

    Belarus ile ortak tatbikat düzenleyen Rusya, askerlerini Ukrayna sınırlarına yakın noktalarda konuşlandırırken, Batı'dan yapılan açıklamalarda işgalin "an meselesi" olduğu sıklıkla vurgulanıyor.

    Rusya ise Batı'ya "Histeriyi kışkırtmaktan vazgeç" çağrısı yapıyor.

    THE ECONOMIST: "PUTIN RUSYA'YA ZARAR VERDİ"
    Londra merkezli The Economist dergisi, Moskova yönetimini mercek altına aldığı yeni sayısında, "Ukrayna'yı işgal etsin ya da geri adım atsın, Putin Rusya'ya zarar verdi" yorumunda bulundu.

    Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu söylemesinin ve tatbikatlarını tamamlayan askerlerin üslerine geri döneceğini bildirmesinin ardından yetkililerin ve piyasaların rahat bir nefes aldığı, buna rağmen savaş ihtimalinin yüksek sesle dile getirildiği ifade edildi.

    "KAÇABİLİRDİ, KENDİ KENDİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI"
    Haberde, "Putin kendini köşeye sıkıştırdı. Kaçabilirdi. Geri çekilme, sonrasında saldırıyla sonuçlanabilir. Batı, Putin'in oluşturduğu tehdide karşı durarak, bu hayati tercihi caydırmak için en iyi şansa sahip." ifadeleri kullanıldı.

    "TEK KURŞUN BİLE SIKMADAN..."
    Aynı yazıda ayrıca, "Birlikler geri çekilse de kriz henüz bitmedi. Savaş olsun ya da olmasın, Putin ülkesini zarara uğrattı." denildi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tek kurşun bile sıkmadan kendisini küresel ölçekte ilgi odağı haline getirerek ülkesinin bir kez daha önemli olduğunu kanıtladığının" bazı analistlerce dile getirildiğine dikkat çekildi.

        RUS ORDUSU, UKRAYNA SINIRINDAN ASKERİ BİRLİKLERİN ÇEKİLMEYE DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI
        Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınında tatbikatını tamamlayan bazı tank ve birliklerin, daimi üslerine döndüklerini bildirdi.

        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı bazı tank ve birliklerin tatbikatlarını tamamlamasının ardından Nijnıy Novgorod'taki daimi üslerine döndükleri belirtildi.

        Rus donanmasından yapılan bir başka açıklamada da yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'daki askeri faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, "Tatbikat sırasında Kırım'da bulunan 10 adet Su-24 savaş uçağı, Rusya'nın başka bölgelerindeki üslerde konuşlandırılmıştır." denildi.

        ABD SENATOSU, RUSYA'NIN UKRAYNA'YA KARŞI SALDIRGANLIĞINI KINAYAN TASARIYI ONAYLADI
        ABD Senatosu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırganlığını kınayan karar tasarısını kabul etti.

        Tasarı, Başkan Joe Biden'ın Rusya'nın birkaç gün içinde Ukrayna'ya saldıracağına dair her türlü göstergeye sahip olduklarını açıklamasının ardından Senato'ya sunuldu.

        Rusya'nın askeri saldırganlığını kınayan tasarı, Senato'da oy birliğiyle kabul edildi.

        Kararın Biden'ı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Moskova yönetimine karşı askeri güç kullanımına davet etmediği ancak "yaptırımlar uygulamasını" desteklediği kaydediliyor.

        ABD hükümetinin Rusya'ya karşı "yaptırımlar uygulaması" getirmeyi ve "Avrupa'da barışı yeniden sağlamak" için mevcut araçlarını tüketmesini sağlamaya teşvik ediyor.

        Senatör Rob Portman, Senato'nun Ukrayna'nın bağımsızlığını ve egemenliğini destekleme konusunda birleştiğini kaydetti.

        Senatörler, Biden yönetiminin Kongre kararı olmadan Rusya'ya yaptırım uygulayabileceğine işaret etti.

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO'nun ortak basın toplantısında, Rusya'nın askeri birliklerini geri çektiği iddialarını reddederek, Rus ordusunun hazırlıklarını artırdığını söylemişti.

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında yer alan bazı noktalardaki askerlerin daimi üslerine dönmeye başladıklarını açıklamış, Batılı yetkililer ise söz konusu açıklamaların inandırıcı olmadığını kaydetmişti.

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        Haberler Dünya İngiliz The Economist Rusya lideri Putin'i gömdü: Kaybeden taraf Moskova
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