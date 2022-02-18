İngiliz The Economist Rusya lideri Putin'i gömdü: Kaybeden taraf Moskova

Tüm dünya, haftalardır Vladimir Putin direktifindeki Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceğini konuşuyor.
Belarus ile ortak tatbikat düzenleyen Rusya, askerlerini Ukrayna sınırlarına yakın noktalarda konuşlandırırken, Batı'dan yapılan açıklamalarda işgalin "an meselesi" olduğu sıklıkla vurgulanıyor.
Rusya ise Batı'ya "Histeriyi kışkırtmaktan vazgeç" çağrısı yapıyor.
THE ECONOMIST: "PUTIN RUSYA'YA ZARAR VERDİ"
Londra merkezli The Economist dergisi, Moskova yönetimini mercek altına aldığı yeni sayısında, "Ukrayna'yı işgal etsin ya da geri adım atsın, Putin Rusya'ya zarar verdi" yorumunda bulundu.
Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu söylemesinin ve tatbikatlarını tamamlayan askerlerin üslerine geri döneceğini bildirmesinin ardından yetkililerin ve piyasaların rahat bir nefes aldığı, buna rağmen savaş ihtimalinin yüksek sesle dile getirildiği ifade edildi.
"KAÇABİLİRDİ, KENDİ KENDİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI"
Haberde, "Putin kendini köşeye sıkıştırdı. Kaçabilirdi. Geri çekilme, sonrasında saldırıyla sonuçlanabilir. Batı, Putin'in oluşturduğu tehdide karşı durarak, bu hayati tercihi caydırmak için en iyi şansa sahip." ifadeleri kullanıldı.
"TEK KURŞUN BİLE SIKMADAN..."
Aynı yazıda ayrıca, "Birlikler geri çekilse de kriz henüz bitmedi. Savaş olsun ya da olmasın, Putin ülkesini zarara uğrattı." denildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tek kurşun bile sıkmadan kendisini küresel ölçekte ilgi odağı haline getirerek ülkesinin bir kez daha önemli olduğunu kanıtladığının" bazı analistlerce dile getirildiğine dikkat çekildi.