İngiliz The Economist Rusya lideri Putin'i gömdü: Kaybeden taraf Moskova

THE ECONOMIST: "PUTIN RUSYA'YA ZARAR VERDİ"

Londra merkezli The Economist dergisi, Moskova yönetimini mercek altına aldığı yeni sayısında, "Ukrayna'yı işgal etsin ya da geri adım atsın, Putin Rusya'ya zarar verdi" yorumunda bulundu.

Rusya'nın diyaloğa açık olduğunu söylemesinin ve tatbikatlarını tamamlayan askerlerin üslerine geri döneceğini bildirmesinin ardından yetkililerin ve piyasaların rahat bir nefes aldığı, buna rağmen savaş ihtimalinin yüksek sesle dile getirildiği ifade edildi.

"KAÇABİLİRDİ, KENDİ KENDİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI"

Haberde, "Putin kendini köşeye sıkıştırdı. Kaçabilirdi. Geri çekilme, sonrasında saldırıyla sonuçlanabilir. Batı, Putin'in oluşturduğu tehdide karşı durarak, bu hayati tercihi caydırmak için en iyi şansa sahip." ifadeleri kullanıldı.