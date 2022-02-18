Bin 100 Porsche 189 Bentley dahil olmak üzere binlerce lüks araç taşıyan kargo gemisinde yangın çıktı

Bin 100 Porsche dahil olmak üzere binlerce lüks araç taşıyan kargo gemisinde yangın çıktı. 22 mürettebatının gemiden kurtarılmasının ardından perşembe günü alev aldı ve sürüklenmeye başladı.
Portekiz kuvvetleri mürettebatı tahliye etmek için harekete geçtiğinde, gemi Portekiz'e Azor Adaları'ndaki Terceira Adası'ndan yaklaşık 321 km uzaktaydı.
Yetkililere göre, "son derece zorlu" operasyonda hiçbir mürettebat üyesi yaralanmadı.
Yaklaşık 4 bin aracın gemide olduğu düşünülüyor
Yangında 650 fitlik 60 bin tonluk kargo gemisinin envanterinin ne kadarının kaybolduğu bilinmiyor.