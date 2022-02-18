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    • Dünya
    • 18.02.2022 13:05
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    • 18.02.2022 13:13
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    Bin 100 Porsche 189 Bentley dahil olmak üzere binlerce lüks araç taşıyan kargo gemisinde yangın çıktı

    Son dakika haberi... Almanya'nın Emden kentinden 10 Şubat'ta hareket eden ve çarşamba günü ABD'ye varması planlanan geminin kargo ambarından yangın çıktı. Gemide bin 100 Porsche dahil olmak üzere binlerce lüks araç taşınıyordu. Bir otomotiv kuruluşu olan Drive, 189 Bentley de dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin aracın gemide olduğunu tahmin ettiğini ifade etti.

    Binlerce lüks araç alevler içinde kaldı

    Bin 100 Porsche dahil olmak üzere binlerce lüks araç taşıyan kargo gemisinde yangın çıktı. 22 mürettebatının gemiden kurtarılmasının ardından perşembe günü alev aldı ve sürüklenmeye başladı.

    Portekiz kuvvetleri mürettebatı tahliye etmek için harekete geçtiğinde, gemi Portekiz'e Azor Adaları'ndaki Terceira Adası'ndan yaklaşık 321 km uzaktaydı.

    Yetkililere göre, "son derece zorlu" operasyonda hiçbir mürettebat üyesi yaralanmadı.

    Yaklaşık 4 bin aracın gemide olduğu düşünülüyor

    Yangında 650 fitlik 60 bin tonluk kargo gemisinin envanterinin ne kadarının kaybolduğu bilinmiyor.

        Bir otomotiv kuruluşu olan Drive, 189 Bentley de dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin
        aracın gemide olduğunu tahmin ettiğini ifade etti.

        Bir araba tutkunu olan ve bu konuda içerik üreten Matt Farah, ağustos ayından bu yana arabasını bekliyordu.

        "Tüm zamanların en iyi spor arabası" diye yazdığı arabanın okyanusun ortasında olduğunu söyledi. Hayal kırıklığı yaratan bir haber aldığını söyleyen Farah, "Bayimden bir telefon aldım. Arabam şu anda okyanusun ortasında sürükleniyor, muhtemelen yanıyor" dedi.

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        Haberler Dünya Bin 100 Porsche 189 Bentley dahil olmak üzere binlerce lüks araç taşıyan kargo gemisinde yangın çıktı
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