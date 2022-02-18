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    • Dünya
    • 18.02.2022 16:47
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    • 18.02.2022 16:52
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    Avrupa'yı kasırga vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, 250 bin ev elektriksiz kaldı! Hafta sonu için Zeynep uyarısı: 21. yüzyılın uyarısı

    Avrupa'yı Lenya Kasırgası vurdu. On binlerce ev elektriksiz kaldı. Okullar tatil edildi. Almanya'da ise 3 kişi hayatını kaybetti. Hollanda, Fransa, Belçika'da hasar büyük. Ancak uzmanlar hafta sonu bölgeyi Zeynep adı verilen çok daha şiddetli bir fırtınanın vuracağı uyarısında bulundu. Amsterdam'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı. İşte Lenya ve Zeynep kasırgasıyla ilgili tüm gelişmeler...

    Avrupa’da Zeynep kasırgası alarmı

    Fatih Özyar'ın canlı yayında aktardıkları:

    "Avrupa'yı fırtına esir almış durumda. Hollanda'da dün başlayan fırtınanın etkisini bugün daha çok artırmasını bekliyoruz. Dünkü yaşananlardan sonra 800 başvuru yapıldı sigorta şirketlerine ve hasarlar çok büyük.

    Bugün Hollanda'da 21. yüzyılın en büyük fırtınası bekleniyor. Kesinlikle sokağa çıkmayın uyarıları var. Okullar tatil edildi. Almanya'da meydana gelen fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

    Hollanda'da 170 uçuş iptal edildi. Hava-kara ve deniz taşımacılığı tamamen durduruldu. Fırtınanın şiddetinin artması bekleniyor. Kıyı bölgelerinde 140 kilometre hız ulaşması bekleniyor.

        İç bölgelerde ise rüzgarın hızının 90 kilometreye çıkması bekleniyor. Sürekli olarak halka sokağa çıkmayın uyarısı yapılıyor. Tedirgin bekleyiş devam ediyor."

        TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?
        Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan: Bahsettiğimiz havadaki bütün sistemler aslında dairesel gerçekleşiyor, çok lineer bir hareket söz konusu değil. Avrupa'daki sistem de dairesel bir hareket çizerek tekrar kutuplara doğru çıkıyor. O nedenle ülkemiz ondan etkilenmiyor. Ülkemiz başka bir sistemin etkisi altında. O da Avrupa'daki kadar etkili bir sistem değil.

        Almanya'da 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Ylenia kasırgasının ardından yetkililer, beklenen kasırga için alarma geçti. Yetkililer, fırtına beraberinde karla karışık yağmur beklediklerini belirtirken, kasırga nedeniyle ağaçların devrilme ve çatıların uçma tehlikesine karşı halkın dikkatli olması çağrısı yapıldı.

            Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) beklenen kasırga nedeniyle birçok bölgeye demir yolu taşımacılığı yapılamayacağını bildirerek, seyahat edecek vatandaşların seyahatlerini erteleme çağrısında bulundu. Hükümet, fırtına nedeniyle kuzey Almanya ve Kuzey Ren-Vestfalya'nın bazı bölgelerinde de bölgesel taşımacılığı kademeli olarak durdurduğunu açıkladı.

            Ülkede, kasırga nedeniyle okullar tatil edilerek, bazı eyaletlerde cenaze merasimlerinin de yapılmayacağı belirtildi. Alman Meteorolog Dominik Jung, gelmesi beklenen kasırga için, "Son yılların en güçlü fırtınası olacak gibi" dedi. Fırtınanın, Almanya'nın ardından Hollanda ve Fransa'yı da etkisi altına alacağı, sahillerde dalga yüksekliğinin 5 metreyi bulacağı açıklandı.

            İNGİLTERE DE ALARMDA
            İngiltere'de Eunice olarak adlandırılan Zeynep Kasırgası nedeniyle kırmızı alarm uyarısı verilirken milyonlarca kişiye evlerinden çıkmama çağrısı yapıldı. Ülkenin güneyinde saatte 127 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle okullar kapatıldı, çok sayıda uçuş iptal edildi. Cornwall ve Galler'de binlerce evde elektrikler kesildi.

                Hükümet, dün kasırgaya karşıya alınması planlanan önlemleri görüşmek üzere acil olarak toplandı. Yetkililer, kasırganın sel ve toprak kaymalarına, can ve mal kaybına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. İngiltere'nin kuzeyi ve Kuzey İrlanda'da son günlerde Dudley Fırtınası milyonlarca kişiyi etkilemişti.

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                Haberler Dünya Avrupa'yı kasırga vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, 250 bin ev elektriksiz kaldı! Hafta sonu için Zeynep uyarısı: 21. yüzyılın uyarısı
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