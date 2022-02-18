Avrupa'yı kasırga vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, 250 bin ev elektriksiz kaldı! Hafta sonu için Zeynep uyarısı: 21. yüzyılın uyarısı

Fatih Özyar'ın canlı yayında aktardıkları:
"Avrupa'yı fırtına esir almış durumda. Hollanda'da dün başlayan fırtınanın etkisini bugün daha çok artırmasını bekliyoruz. Dünkü yaşananlardan sonra 800 başvuru yapıldı sigorta şirketlerine ve hasarlar çok büyük.
Bugün Hollanda'da 21. yüzyılın en büyük fırtınası bekleniyor. Kesinlikle sokağa çıkmayın uyarıları var. Okullar tatil edildi. Almanya'da meydana gelen fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Hollanda'da 170 uçuş iptal edildi. Hava-kara ve deniz taşımacılığı tamamen durduruldu. Fırtınanın şiddetinin artması bekleniyor. Kıyı bölgelerinde 140 kilometre hız ulaşması bekleniyor.