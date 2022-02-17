Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Fragman yayınlandı! İşte 2022 Stranger Things yeni sezon tarihi...

Stranger Things Netflix'in fenomen dizileri arasında yer alıyor. Diziye her bölümde yoğun ilgi gösteriliyor. Merakla beklenen 4. sezon için fragman geldi. Gözler dizinin yeni sezonunun yayınlanacağı tarihte. Stranger Things 4. sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Peki Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? İşte 2022 Stranger Things yeni sezon tarihi ve ortalığı kasıp kavuran o fragman...
STRANGER THINGS 4. SEZON YENİ FRAGMAN GELDİ!
Netflix Türkiye resmi Twitter hesabı üzerinden Stranger Things 4. sezon fragmanını şu sözlerle yayınladı;
''Ne kadar büyüdüklerini görünce benim sıfat alt üst! Geliyorlar. #StrangerThings''
STRANGER THINGS 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Stranger Things dizisinin yazarları sosyal medyada birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak 4. sezon için yazımın bittiğini duyurdu. Ancak yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı.
3. sezon ile 4. sezon arasına 3 yıl gibi uzun bir sürenin girmesinin en temel nedeni pandemi. Konuyla ilgili söylentilere göre dizinin çekimleri salgın nedeniyle oldukça ağır ilerliyor ve dizinin prodüksiyon çalışmaları Ağustos 2021'de anca tamamlandı.
Buna göre Stranger Things 4. sezonun Haziran ya da Temmuz 2022'de yayınlanması bekleniyor.
Dizinin 2022 yılında yayınlanacağına dair son açıklama, bizzat dizinin başrol oyuncularından birinden gelmiş olsa da bu konuda henüz Netflix tarafından yapılmış resmi bir açıklaması yok. Fakat koronavirüs salgınının hafiflemesi ve çekimlerin hızlanmasıyla birlikte 4. sezon 2021 yılının son çeyreğinde de seyirci karşısına çıkması ihtimaller dahilinde.
STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.