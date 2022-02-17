Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Fragman yayınlandı! İşte 2022 Stranger Things yeni sezon tarihi...

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

Duffer Kardeşler, dizinin üçüncü bir sezon ile devam edeceğini doğruladı ve finalinin dördüncü veya beşinci sezonda gerçekleşeceğini duyurdu.

STRANGER THINGS OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Winona Ryder – Joyce Byers, kocası Lonnie'den boşanmış, Will ve Jonathan Byers'ın annesi.

David Harbour – Jim Hopper, Hawkins Emniyet Müdürü amiri. Küçük kızı kanserden öldükten sonra eşinden boşandı, bu da alkolik birisi olmasına neden oldu.

Finn Wolfhard – Mike Wheeler, Karen ve Ted'in oğlu, Nancy'nin küçük kardeşi ve Will Byers'ın üç arkadaşından biri. Akıllı ve dürüst bir öğrencidir ve arkadaşlarına bağlıdır. Eleven'dan hoşlanmaktadır.

Millie Bobby Brown – Jane Ives / Eleven ("El"), psikokinetik yeteneklere, sıradışı bir görünüme ve sınırlı kelime dağarcığına sahip genç bir kız. Mike, Dustin ve Lucas'la arkadaş olur. İkinci sezonda gerçek kimliğinin Terry Ives'in biyolojik kızı Jane Ives olduğu ortaya çıkar. Üzerinde deneylerin yapıldığı Hawkins Laboratuvarı'ndan kaçtı. Mike'tan hoşlanmaktadır.