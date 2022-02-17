Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını bekliyoruz





Blinken'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar:

- Barış ve güvenliğe yönelik en yakın tehdit, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaklaşan saldırganlığıdır. Çünkü iki dünya savaşı ve bir Soğuk Savaş sonrasında kutsallaştırılan barış ve güvenlik ilkelerini ayakta tutan temel ilkeler tehdit altındadır.

- Rusya, Ukrayna sınırları çevresinde ve Kırım'da 150 binden fazla asker topladı. Rusya bu güçleri geri çektiğini söylüyor. Birliklerin sayısının azaldığını görmüyoruz.

- Kimileri elimizdeki istihbaratı sorguluyor. Şunu söylemek isterim ben bugün burda savaş başlatmak için değil savaş önlemek için bulunuyorum.

- Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Rus medyası bazı yanlış haberler yaymaya başladı ve halkın öfkesini en üst düzeye çıkarmak, "icat edilmiş" bir savaş gerekçesine zemin hazırlamak için iddialarını yaymaya başladı.