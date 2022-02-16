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    • Dünya
    • 16.02.2022 22:31
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    • 16.02.2022 22:33
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    Beyaz Saray yine savaş dedi: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir

    Rusya ve Ukrayna arasında kriz sürerken son olarak Putin savaş istemediklerini belirterek askerlerinin bir kısmını geri çektiklerini duyurdu. Her fırsatta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söyleyen ABD'den yeni bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray, Rusya'nın hala Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğunu açıkladı.

    Beyaz Saray krizi körüklüyor

    Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi körükleyecek açıklamalarda bulunan ABD'den yine flaş bir çıkış geldi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "RUSYA UYDURMA DELİLLERLE İŞGALE KALKIŞABİLİR"
    Psaki, Rusya'nın daha önce de yanıltma operasyonları ve uydurma bahaneler ürettiğini gördüklerini belirterek, "Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz." diye konuştu.

    Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda toplu mezarlar bulduklarını iddia ettiğini anımsatan Psaki, bunun da işgal için kullanılacak bir uydurma haber olabileceğini savundu.

    ABD'nin hala Ukrayna konusunda diplomasi kapısını açık bıraktığının altını çizen Psaki, bu konuda birçok kanaldan diplomatik temasları sürdürdüklerini kaydetti.

    Psaki, Rusya'nın Luhansk'ı "bağımsız bir cumhuriyet" olarak tanıyacağı iddialarına ilişkin ise bu gerçekleşirse tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

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    Haberler Dünya Beyaz Saray yine savaş dedi: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir
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