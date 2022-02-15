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    • Dünya
    • 15.02.2022 23:40
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    • 16.02.2022 00:11
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    ABD Başkanı Joe Biden 'Rusya güven vermiyor' mesajı: "İşgal tehdidi hala sürüyor"

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Rusya - Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden, "Rusya askerlerinin Ukrayna'yı terk edeceği söyleniyor ama bunu henüz doğrulayamadık" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, "2. Dünya Savaşı bir zorunluluktu ancak Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa bu sebepsiz bir savaş olacak" dedi.

    İşgal tehdidi hala sürüyor

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulundu, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

    Biden Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiği bir basın açıklaması yaptı.

    Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin başından beri ABD'nin açık ve net olduğunu belirten Biden, "ABD her ne olursa olsun hazırlıklı. Avrupa'da barış ve istikrarı geliştirmek için ortak ve müttefiklerimizle, Rusya ile diplomasiye hazırlıklıyız. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına da hazırlıklıyız ki bu hala yüksek bir olasılık." ifadelerini kullandı.

    ABD'nin her zaman diplomasiden yana olduğunu dile getiren Biden, "Diplomasinin başarıya ulaşması için ona her türlü şansı vermeliyiz." diye konuştu.




    RUSLAR HALA TEHDİT EDİCİ KONUMDA
    Biden, Rusya Savunma Bakanlığının bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini bildirdiğini anımsatarak, "Bu iyi bir haber olur ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor." dedi.



        Joe Biden'ın konuşmasından konu başlıkları şu şekilde:

        Rusya halkı bizim düşmanımız değil.

        Rusya saldırırsa bu onların seçimi olacaktır. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacaktır.

        Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kesinlikle hala mümkün. Amerikalılar Ukrayna'yı şimdi terk etmeli.



        ABD askerlerini savaşmaları için Ukrayna'ya göndermeyecğim.

        Rusya'ya karşı çok güçlü yaptırımlar uygulamaya hazırız.

        Rusya Kırım'ı yasa dışı bir şekilde ilhak ettiğinde bunu yapmamıştık, şu an bütün bu tedbirler masada.

        Rusya ne zaman harekete geçerse derhal harekete geçeceğiz. Rusya ekonomik olarak bundan çok kötü bir şekilde etkilenecektir.

        Rusya ABD'ye veya müttefiklerine saldırırsa (Siber saldırı da dahil) buna karşılık güç kullanılacaktır.
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