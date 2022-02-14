Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.02.2022 13:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2022 13:20
    ABONE OL

    Türk ilaçlarının kalitesi dikkat çekti... Gelecek haftalarda Gürcistan pazarına girecek

    Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönündeki karara göre, Türkiye'den alınacak ilaçların birkaç haftada eczanelere dağıtılacağını duyurdu.

    AA
    Türk ilaçlarının kalitesi dikkat çekti...

    Garibaşvili, Tiflis'te Hükümet Binasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı öncesi açılamalarda bulundu.

    Garibaşvili, ülke genelinde ilaç fiyatlarının çok yüksek olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Kolayca çözüm bulduk ve gelecek haftalarda Türkiye'den ithal edilen ilaçları eczanelere göndermeye başlayacağız. İlaç firmalarının ithalatçılarının zaten Türkiye'den kaliteli, ucuz ilaç ithal etmek için aktif olarak çalıştığını biliyorum. Edindiğim bilgilere göre, gelecek haftalarda eczanelere ilaç ulaştırmaya başlayacaklar."

    Başbakan Garibaşvili, geçen ay, Türkiye'den yüksek kaliteli GMP standartlarında ilaçların ithal edilmesine yönelik karar verdiklerini duyurmuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan BAE’ye gitti! Kritik açıklamalar
    Haberler Dünya Türk ilaçlarının kalitesi dikkat çekti... Gelecek haftalarda Gürcistan pazarına girecek
        SON DAKİKA