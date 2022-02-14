The Economist dergisinden hazımsız "Türkiye" paylaşımı! Savunma sanayisindeki yükselişimize gölge düşürme peşindeler

Erdoğan'ın geçen yıl, "Ülkemizi dışa bağımlılıktan tamamen kurtarana kadar devam edeceğiz." dediği hatırlatılan yazıda, Türkiye'nin SİHA programının savunma sektörünün ayırt edici özelliği olduğu vurgulandı. Türkiye'nin SİHA'ları Polonya'ya vererek ilk kez bir NATO üyesine satış yaptığı ve SİHA satılan toplam ülke sayısının 12'ye çıktığı ifade edildi.

Türkiye'nin, Kuzey Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'yı hedef alan terör operasyonlarında TB2'nin rutin bir araç haline geldiği kaydedilen yazıda, Erdoğan'ın "mutlak zaferin yakın olduğuna inandığı" yorumu yapıldı.

YENİ HEDEFLER

Türkiye'nin "savunmadaki hırslarının" SİHA'ların çok ötesine geçtiği ifade edilen yazıda, ilk hafif uçak gemisi olan 25 bin tonluk TCG Anadolu'nun bu yılın sonlarında hizmete girmesinin planlandığı, geminin TB2'nin daha gelişmiş versiyonu olan Akıncı'yı taşıyacağı vurgulandı. Akıncı'nın Ukrayna motorlarıyla donatıldığı, havadaki ve yerdeki hedefleri vurabildiği anlatıldı.

The Economist ayrıca Türkiye'nin ilk yerli muharebe tankı Altay'ın teslimatlarının 2023'te başlamasının hedeflendiğini, Türkiye'nin ayrıca kendi denizaltılarını, insansız saldırı helikopterlerini ve savaş uçaklarını üretmeyi planladığını aktardı.





ÖNCE İTİRAF ETTİLER SONRA "İMKANSIZ "DEDİLER

The Economist, haber boyunca savunma sanayisinde yükselen gücümüzü yazarken, haberde yer alan bir kesit dikkatlerden kaçmadı.

Yazıda, "Yüzde 100 kendi kendine yeterlilik hedefinin gerçekçi olamayacağı, gelişmiş sensörler ve mikroçipler gibi bileşenleri tasarlamanın veya üretmenin aşırı derecede pahalı olduğu" iddiasına yer verildi.



Söz konusu haber, sosyal medyaya da bu şekilde olumsuz algı yaratarak atıldı. Şimdi gücümüze inanmayan ve Türkiye'ye "imkansız" diyen The Economist'i bize yakından takip etmeye davet ediyoruz!