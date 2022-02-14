Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Avrupa'da yeni bir mülteci akını kapıda!

Wasik, "En kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bir milyona yakın Ukraynalı mülteci dalgasına hazırlıklı olmak için adımlar atıyoruz. Polonya hükümeti, Rusya ile gerilimin yükseldiği Ukrayna ile dayanışma içinde hareket edecek. Cenevre Sözleşmesi uyarınca bu insanlar Polonya koruması altında olacak ve yardıma ihtiyacı olan kişilere kesinlikle hayır demeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

"YÜZ BİNLERCE İNSANDAN OLUŞAN BİR AKIN, POLONYA'NIN KALDIRABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Polonya'nın büyük bir mülteci akınını yönetemeyeceğini düşünenler de var.

Polonya göçmen haklarını destekleyen sivil toplum kuruluşu Polonya Göç Forumu Başkanı Agnieszka Kosowicz, "Polonya Yabancılar Dairesi tarafından işletilen 10 merkez toplam 2 bin kişilik kapasiteye sahip. Bu kapasitenin 800'ü de şu anda kullanımda." diyerek barınma sorununa dikkati çekti.

Polonya'nın eski Ukrayna Büyükelçisi Jan Piekto da "İş aramak için gelen ve Polonya toplumunun etkin bir parçası olan bir milyondan fazla Ukraynalı bulunuyor. Ancak savaştan ve ölümden kaçan yüz binlerce insandan oluşan bir akın, Polonya'nın kaldırabileceği bir şey değil." değerlendirmesini yaptı.



"POLONYA, UKRAYNALI MÜLTECİLER İÇİN AVRUPA'YA GİDEN KİLİT BİR YOL OLACAK"

Avrupa Politika Analizi Merkezi (CEPA) de Avrupa Birliği ve Vişegrad Grubu yetkililerinin Ukrayna'nın olası işgali durumunda mülteci akınında ilk kabul ve geçiş ülkelerinin buna hazır olup olmadığını değerlendirmeleri gerektiği açıklamasını yaptı.