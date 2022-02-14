İngiliz The Sun gazetesi Adnan Oktar suç örgütü dosyasını açtı: Acımasız seks tarikatı

Adnan Oktar'ın sapkın suç örgütü İngiliz basınında da geniş yankı buldu. İngiliz The Sun gazetesi dün yayınladığı bir haberde örgütün iç yüzünü okurlarına aktardı, gerçekleştirdiği röportajlarla sapkın tarikatın içerisinde yaşanan skandalları okurlarına servis etti.



Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında örgütün elebaşı Oktar, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli cinsel istismar", "eziyet" gibi çeşitli suçlardan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





"ACIMASIZ SEKS TARİKATI"

Sun gazetesinde "Adnan Oktar'ın acımasız seks tarikatı" şeklinde aktarılan haberde, bir dönem örgütte yer alan kişilerin ifadelerine yer verildi.

Örgütten kaçarak Kanada'da yeni bir hayata başlamasının 8 yıl aldığını belirten Seda Işıldar, arkadaşının onu Oktar ve grubuyla tanıştırdığında henüz ortaokul öğrencisi olduğunu söyledi.

"ZEHİRLİ BİR İLİŞKİ"

Işıldar, "Sana özel olduğunu söylüyorlar. Topluluğun geri kalanından farklı olduğunu belirtiliyorlar. 15 yaşındasın. Sen o grubun bir parçasısın ve seni izole ediyorlar. Zehirli bir ilişki gibi." dedi.