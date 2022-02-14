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    • Dünya
    • 14.02.2022 19:21
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    • 14.02.2022 19:21
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    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü! Rusya...

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Başkanı Dmitro Kuleba ile telefonda Rusya'nın tehditlerini ve ülkesinin Ukrayna'ya verdiği destek başta olmak üzere son durumu görüştü. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    AA
    ABD ile Ukrayna arasında temas! Rusya...

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Bakan, ABD ve ortaklarının, ekonomik ve finansal istikrar da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızda birlik içinde olduklarını kaydetti." ifadelerine yer verildi.

    "HIZLI VE KOORDİNELİ KARŞILIK"
    Blinken'ın mevkidaşına, ABD'nin acil önceliğinin gerginliği azaltma çabalarını desteklemek olduğunu bildirdiğinin kaydedildiği açıklamada, "Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısının hızlı, koordineli ve güçlü bir yanıtla karşılanacağını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

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