Son dakika: Yunanistan yine tahrik peşinde! Türkiye'nin 'dostluk çağrısına' böyle cevap verdiler! Yunan Bakan yardımcısı...

PROVOKATİF VE SALDIRGAN TUTUM

Yunan yöneticilerin hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunulduğunu ifade eden kaynaklar, "Üç beş adayı helikopterle dolaşmak, ne siyasi ne askeri bir deha örneğidir ne de Yunan halkına bir yararı vardır. Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir." diye konuştu.