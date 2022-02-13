Biden ve Zelenskiy, Ukrayna-Rusya krizini görüştü: Diplomasi ve caydırıcılık

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ KRİZ

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya'nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede artırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı.

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik askeri sevkiyatlarını artırması, Rusya'nın söylemlerini sertleşmesiyle giderek tırmanan gerginlik, tarafların hangi bölgede ne kadar askeri varlığının bulunduğu sorusunu gündeme getirdi.

RUSYA'NIN UKRAYNA ÇEVRESİNDEKİ ASKERİ FAALİYETLERİ ARTTI

Rus kuvvetlerinin 2014'teki ayaklanmanın ilk günlerinden beri Donbas'ta bulunduğuna dair kuvvetli emareler olduğu belirtilse de Rusya, bölgedeki varlığını inkar etmeye devam ediyor. Rus yetkililer, Donbas'taki krizin Ukrayna'nın iç savaşı olduğunu ve bölgede konuşlanmış askeri olmadığını savunuyor.