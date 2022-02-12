İngiltere’de akaryakıt fiyatları en yüksek seviyelerde

ngiltere'de, küresel jeopolitik risklerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü. Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim, fiyatların yükselmesinde etkili oldu.
İngiliz araç sigorta şirketi RAC tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının 12 Şubat itibarıyla litre başına 1,47 sterlin, dizel benzinin fiyatı ise 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı bildirildi.
Brent türü ham petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine çıkması, İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının artışında etkili oldu.
Ülkede en son geçen yılın son çeyreğinde ağır araç sürücülerinin sayısının ihtiyacın altında kalması nedeniyle akaryakıt sıkıntısı ortaya çıkmış, en son akaryakıt fiyatlarında kasım ayı itibarıyla bu seviyelere yaklaşılmıştı.
ENFLASYON SON 30 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Ülkede, hızla artan enerji fiyatlarının da etkisiyle enflasyon, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Böylece son verilerle birlikte ülkede yıllık enflasyonun yüzde 7,2 olduğu 1992 yılının mart ayında bu yana en yüksek seviye kaydedilmiş oldu.
Merkezi Londra'da bulunan Capital Economics, yıllık enflasyonun ülkede bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasını bekliyor.