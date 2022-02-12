İngiltere’de akaryakıt fiyatları en yüksek seviyelerde

ngiltere'de, küresel jeopolitik risklerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü. Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim, fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

İngiliz araç sigorta şirketi RAC tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının 12 Şubat itibarıyla litre başına 1,47 sterlin, dizel benzinin fiyatı ise 1,51 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı bildirildi.